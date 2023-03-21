تيباس مهاجمًا لابورتا: يجب عزله من منصبه فورًا!

هجوم قوى من تيباس ضد لابورتا على خلفية قضية نجريرا

تحدث خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني عن تطورات قضية نجريرا، والخاصة بالفساد المالي ورشوة الحكام من جانب نادي برشلونة.

وأدان القضاء الإسباني نادي برشلونة بتهمة الفساد والرشوة للحكام خلال الفترة من 2016 وحتى 2018 في عهد نجريرا.

وقال تيباس خلال عرض مؤتمر" ISDE" الرياضي الجديد: "قضية نجريرا هي أكبر مشكلة تتعلق بالسمعة في الدوري وبرشلونة في تاريخه بأكمله والحل لن يكون فوريًا".

وفيما يتعلق بعلاقته الحالية مع رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا قال تيباس: "لم أتحدث مع لابورتا لا أعتقد أنه موضوع للحديث عنه فهو الوحيد من يجب أن يتكلم ويعطي شرحًا".

وتابع: "من الصعب توضيح سبب دفع برشلونة لنائب رئيس الحكام، قد ترتكب الجريمة بنية النية فقط وبالتالي فإن واجبنا هو رؤية ما حدث ولن نفرق بين نادي برشلونة وفريق أصغر ولن ينظر الليجا في الاتجاه الآخر".

وأشار رئيس رابطة الدوري الإسباني مباشرة إلى الاتحاد الإسباني ورئيسه لويس روبياليس مطالبًا بإجراءات صارمة مع رئيس برشلونة قائلًا: "يجب على روبياليس عزل لابورتا".

ويعتقد تيباس أن القادة الرئيسيين للدول تسارعوا عند تقديم مشروع الدوري الممتاز: قائلًا: "لقد فشل لأن هناك حكومات اتخذت قرارات سريعة (في إشارة إلى البريطانيين).