تيباس: فينيسيوس عليه الاعتذار وميسي ورونالدو عاشوا معاناته!

مؤتمر لشرح كل ملابسات واقعة فينيسيوس أمام فالنسيا

ظهر خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أمام الصحفيين، اليوم، الخميس، للحديث عن أزمة العنصرية ضد فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد.

فينيسيوس تعرض لهجمة عنصرية حادة من جماهير فالنسيا يوم الأحد الماضي، وهو ما أسفر عنه توقيع بعض العقوبات على الخفافيش مثل الغرامة والإغلاق الجزئي لمدرجات الفريق، بالإضافة للقبض على المتورطين في الإساءة العنصرية للنجم البرازيلي.

وقال تيباس في المؤتمر الصحفي الذي أجراه بخصوص هذا الشأن:"قبل خمس أو ست سنوات وقعت حادثة مماثلة مع لاعب آسيوي وقمنا بدعمه، لذلك سنقوم بحماية جميع اللاعبين، لا أريد التعليق على الفترات التي سبقت وصولي كرئيس عام 2013، ولكننا وضعنا حدًا للهتافات الفردية والآن نريد الوصول إلى حل للإساءة الجماعية".

وأضاف:"نحن لا نحاول تجميل الأمر بل نعمل مع المحاكم للوصول إلى حل، لو كانت لدينا السلطة الكافية لقضينا على هذه الظاهرة في 6 أشهر، والآن علينا أن نقاتل حتى يتم ذلك في أسرع وقت ممكن".

وعن اتهامات فينيسيوس لإسبانيا بالعنصرية:"كرة القدم الإسبانية ليست عنصرية، عندما أراه سأحاول إقناعه بأن الأمر ليس كذلك، في نهاية شهر مارس الماضي نشر فينيسيوس مقطع فيديو يشكرنا فيه على حربنا ضد العنصرية، عندما يتعلق الأمر بتغيير العقلية العامة فهناك المزيد من الجهد يجب القيام به من الجميع".

وأوضح:"ماذا علي أن أخبر فينيسيوس بعد التغريدة التي نشرها؟ يجب عليه الاعتذار لأننا لا نمتلك كل الصلاحيات لحل المشكلة، إنها ليست مسألة تخص المنافسة الرياضية وعلى مكتب المدعي العام فهمها".

توجيه العنصرية ضد فينيسيوس على وجه التحديد:"النجوم الكبار دائمًا ما يحدث معاهم أمور مماثلة من إهانات وإساءات، لقد حدث بالفعل لكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، فينيسيوس هو الأفضل في الدوري الإسباني ويعاني من غضب الجماهير لأن كرة القدم تولد نوعًا من العداء، ولكن هذا لا يبرر الإهانة بكل تأكيد".

وأنهى حديثه قائلًا:"أتمنى ألا يكون لهذه الواقعة عواقب أخرى، إسبانيا ليست دولية عنصرية، لدينا بعض المواقف تحدث في جميع أنحاء العالم، لكن الأمر لا يتعلق بمقارنة أنفسنا بالدول والاتحادات الأخرى".

يذكر أن فينيسيوس يعتبر أحد أهم اللاعبين في أوروبا خلال هذا الموسم، حيث سجل 23 هدفًا وصنع 21 في 54 مناسبة مع ريال مدريد خلال هذا الموسم.