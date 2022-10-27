تيباس عن غرامة "يويفا" على باريس سان جيرمان: ثمن قهوة الخليفي!

يواصل خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني هجومه الحاد على باريس سان جيرمان وانتقاد تحركاته الاقتصادية.

عاد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني للمطالبة بفرض عقوبات فورية على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

ويرغب تيباس في أن يضرب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بقوة أكبر، بعدما غرم باريس سان جيرمان بمبلغ 65 مليون يورو، مع دفع عشرة ملايين فقط مع إيقاف دفع 55 مليون يورو.

وقال تيباس في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "عشرة ملايين يورو لباريس سان جيرمان ورئيسه هي ثمن القهوة".

كما وجه تيباس اتهامًا إلى باريس سان جيرمان بأنه يكسر النظام البيئي لكرة القدم العالمية.

وحسب تيباس، فإن باريس سان جيرمان عانى من خسائر بقيمة مليار يورو في آخر سبعة مواسم، مما أدى إلى عدم توازن كامل في حسابات النادي.

وتأتي انتقادات تيباس على خلفية تسريب عقد تجديد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان من قبل صحيفة "لو باريزيان"، والتي تصل قيمته الإجمالية إلى 630 مليون يورو .