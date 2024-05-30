تيباس عن اتهامات بيكيه بالفساد: لقد كانت منظمة إجرامية!

تصريحات قوية من رئيس رابطة الدوري الإسباني

تطرق رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس من جديد إلى اتهامات الفساد التي توجه للاتحاد الإسباني لكرة القدم في رئاسته السابقة المتمثلة في لويس روبياليس.

ومؤخرًا، باتت هناك أحاديث كثيرة حول تورط جيرارد بيكيه أسطورة برشلونة في ملفات فساد بالمشاركة مع روبياليس، منها كل ما يتعلق بإقامة السوبر الإسباني تحت رعاية شركته "كوزموس".

وكان قد وجه قاضي التحقيقات في قضية ملفات كأس السوبر الإسباني، اتهامًا إلى جيرارد بيكيه بشأن تورطه في قضية الفساد المزعومة للاتحاد الإسباني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشفت صحيفة " El Confidencial"، أن هناك أمرًا قضائيًا صدر اليوم الخميس، للتحقيق مع لاعب برشلونة السابق، بشأن حصوله على عمولة قيمتها 4 ملايين يورو من اتفاقية إقامة كأس السوبر الإسباني بالمملكة العربية السعودية.

وقال تيباس في تصريحات نقلتها شبكة "ريليفو": "اتهام بيكيه؟ لست متفاجئًا.. الأمور لم تنته بعد حتى الآن".

وأضاف: "في الواقع.. كان الاتحاد الإسباني لكرة القدم يدار بواسطة منظمة إجرامية" مشيرًا إلى فترة رئاسة لويس روبياليس للاتحاد الإسباني لكرة القدم والتي انتهت بفضيحة مدوية.

وغادر روبياليس الاتحاد ومنع من ممارسة أي نشاط رياضي بسبب ما يعرف إعلاميًا بـ"قبلة هيرموسو" في أعقاب نهائي كأس العالم للسيدات 2023.