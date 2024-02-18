تيباس يشاكس رونالدو وميسي من جديد: انتظر من مبابي ما لم يفعلوه!

تصريح مثير من الرجل الأول في الليجا!

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أن رحيل الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن إسبانيا لم يؤثر بشكل سلبي، متحدثًا أيضًا عن الصفقة المنتظرة بقدوم كيليان مبابي إلى ريال مدريد لصالح صحيفة "آس".

وقال تيباس: "رحيل ميسي ورونالدو لم يتسبب لنا بأي ضرر في الدوري الإسباني، لكن معهما كان من الممكن أن نتحسن بشكل أسرع".

وأضاف: "الدوري الفرنسي بوجود ميسي ونيمار ومبابي لم ينمو، ولا الإيطالي بوجود رونالدو، لكننا فعلنا بالرغم من فقدان ليونيل وكريستيانو".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكمل عن صفقة انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد: "نحن نستمر في النمو بوجود أمثال روبرت ليفاندوفسكي وأنطوان جريزمان وجود بيلينجهام، لكن لو جاء مبابي سننمو بشكل أسرع".

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جدير بالذكر أن غالبية التقارير الصحفية المنتشرة تؤكد أن مبابي يملك اتفاقًا مع ريال مدريد على الانضمام لهم بشكل مجاني في الصيف القادم.