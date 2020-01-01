تيباس: برشلونة وريال مدريد ضدي وأتمنى عودة نيمار وجوارديولا

خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني يؤكد على رغبته في عودة نيمار دا سيلفا وبيب جوارديولا للبطولة الإسبانية.

أعرب خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني عن رغبته في عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي لإسبانيا من جديد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها تيباس وتطرق خلالها للحديث عن عدة أمور منها غياب دعم برشلونة وريال مدريد له وعلاقته بالناديين وموقفه من استغلال الكامب نو في القضايا السياسية.

وقال تيباس: "في الليجا لا يدعمني برشلونة أو ريال مدريد، ولا يحبون تواجدي في منصب رئيس الرابطة لكنهما في النهاية يتعاونان معي بشكل كامل".

وأضاف :"لدي وجهة نظر مغايرة تمامًا لوجهة نظر فلورنتينو بيريز فيما يخص الليجا، نحن نريد أن نعطي بطولتنا الأهمية، بينما هو يريد أن يمنح الأهمية لدوري السوبر".

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وأكمل: "بيريز بذلك يطالب تقريبًا بالاستقلال التام عن الليجا ولم أتحدث معه منذ أكثر من عامين، الوضع نفسه بالنسبة لبارتوميو لم أتحدث معه منذ خمسة أو ستة أشهر".

وأردف: "لا أحب استغلال ملعب كامب نو من أجل القضايا السياسية مثل الاستقلال، كذلك أرفض لو كان ذلك الاستغلال في صالح حزب فوكس - الحزب السياسي الذي يدعمه - بالرغم من أنني لا أغير الأيديولوجية الخاصة بي".

وتطرق في تصريحاته للحديث عن تقنية الفيديو: "لا يوجد توحيد للمعايير الخاصة بتطبيق تقنية الفيديو، كما أنها تتدخل بشكل زائد وتلك الأمور تتسبب في زيادة التوتر المصاحب لها".

وأنهى تصريحاته: "سأحب أن أرى نيمار في الدوري الإسباني بالموسم المقبل، وكذلك جوارديولا لأنه واحد من أعظم المدربين في العالم".

جدير بالذكر أن تيباس كانت له تصريحات صحفية سابقة أثناء رحيل نيمار كان قد أكد خلالها على رغبته باستمرار اللاعب في الليجا.