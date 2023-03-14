تيباس: أتمنى مبابي في ريال مدريد وأشعر بالعار لبرشلونة!

خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني يستمر في الهجوم على برشلونة.

هاجم خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني نادي برشلونة بسبب قضية نيجريرا خلال تصريحات مع "فاموس"، وتحدث خلالها عن كيليان مبابي وقدرة ريال مدريد على ضمه.

وقال تيباس: "في الدوري الإسباني لا يوجد سوى نادي واحد فقط هو الذي يستطيع ضم كيليان مبابي وهو ريال مدريد، سأحب أن أراه هنا".

وأضاف عن أزمة برشلونة الأخيرة الخاصة باتهامات رشاوى الحكام: "لا أعلم إذا كان موقف رئيس برشلونة هو الأفضل، لا أتذكر وقت عانينا فيه من أزمات تخص السمعة مثل تلك الأوقات، ليس فقط على مستوى النادي لكن الدوري ككل، على الجميع تحمل المسؤولية".

وأردف: "أشعر بالعار أننا لا نملك تفسيرًا لدفع تلك الأموال حتى الآن، يجب أن يكون هناك تفسيرات من برشلونة، لقد مرت عدة أيام".

جدير بالذكر أن برشلونة تم توجيه الاتهام له رسميًا في تلك القضية عن طريق رئيسيه السابقين جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، بالرغم من تأكيد تقارير عديدة أن نص اتهام المدعي العام لا يوجد به دليل مادي واحد ضد النادي.