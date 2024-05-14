"ليس فقط عقد السعودية!".. طلب رسمي من تيباس بشأن محاكمة روبياليس وبيكيه

ماذا تريد رابطة الليجا؟

تتواصل تطورات قضية الفساد التي يحاكم فيها لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق، بتهمة وجود مخالفات في بعض العقود خلال فترة ولايته، وعلى رأسها استضافة المملكة العربية السعودية بطولة كأس السوبر الإسباني.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن رابطة "لاليجا"، برئاسة خافيير تيباس، طالبت بنقل القضية من المحكمة الابتدائية إلى المحكمة الوطنية.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها، إن الرابطة أرسلت خطابا رسميًا تطلب فيه القاضي بإحالة القضية إلى المحكمة الوطنية، نظرا لحجمها الحالي، والذي يغطي أكثر بكثير من العمولة المزعومة البالغة 24 مليون يورو التي تقاضاها شركة كوزموس، برئاسة جيرارد بيكيه.

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وكانت المحكمة قد قبلت في وقت سابق دخول رابطة الليجا كطرف في القضية، نظرًا لكونها تخصص جزءًا كبيرًا من ميزانيتها السنوية للاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وصرح تيباس في وقت سابق، بأنه "مندهش من دهشة البعض مما حدث في الاتحاد الإسباني، كان يجب أن يحدث ذلك من قبل، هناك جزء كبير من الذين أفسدوا تلك المؤسسة لم يعودوا موجودين هنا. لقد رأيت ملخصًا لما يحدث في قضية روبياليس وهو مريض بالكذب. وكل من يعرفه يدرك تمامًا هذه الحقيقة منذ زمن طويل".

ويتهم روبياليس بالفساد الإداري خلال فترة عمله بالاتحاد، وارتكاب أخطاء "محتملة" في عقود متنوعة، مثل العقد الذي أدى إلى نقل السوبر الإسباني إلى السعودية.