تيباس: الدوري السعودي "انكمش" .. وفوز نجم ريال مدريد بالكرة الذهبية "صعب!"

تصريحات قوية عن كافة الأمور من رئيس رابطة الدوري الإسباني

شارك خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني في تقديم مجموعة ملصقات "بانيني" وأثناء ذلك أدلى بتصريحات هامة عن كل ما يخص الرياضة الإسبانية، وبعض الأشياء التي تخص الدوريات الأخرى.

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وقال تيباس: "الدوري الإسباني لطالما كان الأفضل، وهذا العام فزنا ببطولة أوروبا والأولمبياد وقدم إلينا مبابي وألفاريز وانفجر لامين يامال، لقد أظهرنا أننا دوري يتسم بالكفاءة في الاستثمار. لقد أنفق الدوري الإنجليزي الكثير من المال ثم عاد هؤلاء اللاعبون في النهاية من حيث أتوا، نحن الذين أنفقنا أموالنا بكفاءة أكبر. لقد قام ريال مدريد على سبيل المثال بإحضار مبابي في صفقة انتقال مجانية. ولم يضطروا إلى إنفاق الكثير من المال".

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وعن حالة نيكو ويليامز قال: "بقاء نيكو ويليامز هنا، برشلونة أراده ولم يكن كذلك. أنا سعيد جدًا ببقائه في أتلتيك بيلباو أحب أن يبقوا في الأندية التي ليست من بين الأندية الكبرى. إنه يمنحهم هذا الشعور بالانتماء الذي يشعر به البعض تجاه أنديتهم، نيكو مدين لأتلتيك بيلباو بما هو عليه، إنه درس في الانتماء، قلت فقط إنه إذا تمكن برشلونة من تحقيق قاعدة 1:1، فيمكنهم ضم لاعب مثل نيكو".

أما عن نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور قال تيباس: "إنه يستحق الكرة الذهبية، إنه لاعب مختلف وقد انفجر خلال العامين الماضيين. فإن لم يكن يستحق ذلك فهو بين اثنين يستحقان ذلك بكل تأكيد، سنة واحدة على الأكثر وسوف يفوز بها، لنكن واقعيين سيكون من الصعب أن يفوز بها كارباخال!".

أما عن شكوى أتلتيكو مدريد بشأن الجدول المزدحم: "خلال الموسم هناك العديد من المباريات خلال الأسبوع، لا يمكنك أن تضمن راحة الخصم أقل منك أو أكثر، ولا يمكن أن يلعب الكل سويًا نظرًا لحقوق البث، لقد اتصل بي أتلتيكو واشتكى.. مبارياتهم تلعب في الساعة التاسعة مساء لأنها جذابة للغاية. مباريات الإياب ربما لن تكون في ذلك الوقت".

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وعن الأزمة الاقتصادية التي تضرب برشلونة، قال: "لقد خفضوا فاتورة أجورهم وهيكلية النادي. هذا يضيف الكثير إلى اللعب المالي النظيف لدينا. لقد أصبحوا أكثر دراية به، في البداية كانوا متشككين بعض الشيء بشأن هذه القضية. لا يزال يتعين عليهم حل كل شيء، إنهم على الطريق الصحيح، إذا كسبت أكثر وأنفقت أقل، فستتمكن من سداد ديونك. وهذا ما يفعلونه. ويمكنهم أن يفخروا بذلك. إنهم أقرب إلى القاعدة 1:1. إنهم يقومون بعمل جيد، واستمرارهم في نفس الطريق من عدمه هو قرار النادي، عقدهم مع نايكي هو وثائق سرية لم يتم تقديمها إلينا".

كما تناول تيباس الدوري السعودي في حديثه قائلًا: "لقد تعرضوا لانكماش هذا العام، لديهم الحق في بناء دوري تنافسي لكنهم أدركوا أن الأمر لا يتعلق باللاعبين فقط، الآن سوف يبحثون عن طريقة أخرى. نحن لسنا قلقين بشأن ذلك في الوقت الحالي".