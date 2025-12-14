"كانت قصة جميلة" .. تياجو سيلفا يكشف سر تحول نيمار ومبابي من صديقين حميمين إلى أعداء!

كان اللاعبان، اللذان تم التعاقد معهما كأغلى لاعبين في التاريخ ومن بين أكبر نجوم كرة القدم في ذلك الوقت، صديقين حميمين في البداية، ولكن ظهرت توترات بينهما خلال فترة وجودهما في باريس سان جيرمان.

الكشف عن العلاقة بين مبابي ونيمار في باريس سان جيرمان

كان سيلفا قائدًا لباريس سان جيرمان خلال المواسم الثلاثة الأولى للاعبين في النادي، قبل أن ينضم إلى تشيلسي في عام 2020 ويفوز بدوري أبطال أوروبا في ستامفورد بريدج. لم يتكرر هذا النجاح الأوروبي خلال فترة وجوده في باريس، على الرغم من الانتقالات القياسية لنيمار ومبابي، اللذين تدهورت علاقتهما بمرور الوقت، كما كشف سيلفا.

كشف لاعب باريس سان جيرمان السابق البالغ من العمر 41 عامًا، والذي يلعب الآن في فلومينينسي، في مقابلة نقلتها صحيفة تريبونا أن الرجلين كانا مقربين جدًا في بداية تعاونهما، لا سيما بفضل "حكاية جميلة" قبل وصولهما.

يقال إن مبابي أخبر سيلفا أنه حتى لو انضم نيمار إلى باريس سان جيرمان، فإنه يرغب في التوقيع مع النادي واللعب إلى جانبه.

كان اللاعبان مقربين للغاية ويستمتعان بصحبة بعضهما البعض يوميًا، لكن خلافًا نشأ بينهما. أعرب سيلفا عن أسفه إزاء هذا الوضع وشرح أنه لا يملك كل الإجابات حول أسباب هذا الخلاف، لأنه حدث بعد مغادرته باريس إلى غرب لندن.

"لقد حزنتني هذه المسألة" - سيلفا يتحدث عن الخلاف بين مبابي ونيمار

يشرح سيلفا: "في باريس سان جيرمان، كان مبابي ونيمار يتفقان في البداية، لكن علاقتهما تدهورت. لماذا؟ كانت قصة جميلة. أتذكر مباراة كأس الأبطال ضد موناكو، فريق كيليان مبابي، في المغرب [فوز باريس سان جيرمان 2-1 في 29 يوليو 2017 في طنجة]. في نهاية المباراة، أراد مبابي التحدث معي. قال لي: "حتى لو وقع نيمار، أريد أن آتي وأكون جزءًا من هذا الفريق. إذا أمكنك التحدث مع الرئيس..." وصل كلاهما في ذلك الصيف، وكانت علاقتهما رائعة. كانا مقربين جدًا، من بين أكثر اللاعبين الذين يستمتعون بوقتهم يوميًا.

"لم أفهم لماذا ابتعدا عن بعضهما. لم أكن في باريس سان جيرمان بعد. لا أعرف أيهما تسبب في الخلاف، لكن ذلك أحزنني". إنهما شابان رائعان، ومن المحبط أن تنتهي علاقتهما بهذه الطريقة.

في بودكاست مع الأسطورة البرازيلية روماريو في بداية العام، قدم نيمار روايته للأحداث.

قال نيمار، وفقًا لـ TNT Sports: "لدي خلافات معه [مبابي]، كان بيننا شجار بسيط، لكنه كان أساسيًا لنا عند وصوله".

وأضاف: "كنت أطلق عليه لقب "الفتى الذهبي". لعبت معه دائمًا؛ كنت أقول إنه سيصبح أحد أفضل اللاعبين. كنت أساعده دائمًا، كنت أتحدث معه، كان يأتي إلى منزلي، كنا نتناول العشاء معًا.

وتابع: "قضينا سنوات جميلة من التعاون، لكن بعد وصول ميسي، أصبح يشعر بالغيرة قليلاً. لم يكن يريدني أن ألعب مع أي شخص آخر. ثم حدثت خلافات، وتغير سلوكه".

في غضون ذلك، رد الفرنسي على هذه الاتهامات بالغيرة في مقابلة مع TNT Sports Brasil: "الحقيقة هي أنني لا أملك ما أقوله. أنا مركز تمامًا على ما أفعله هنا في مدريد. أحترم نيمار كثيرًا.

"يمكنني التحدث عن نيمار لساعات طويلة، لكنني أفضل أن أتذكر اللحظات الإيجابية، هذا اللاعب الفريد في التاريخ وكل الأوقات الجميلة التي قضيناها معًا في باريس، الآن أنا في مدريد وأريد الاستمتاع بإقامتي هنا. أتمنى كل السعادة لنيمار وعائلته وأصدقائه".