تياجو سيلفا وماركينيوس يُحذران من الاستهانة بمانشستر يونايتد

مدافعا باريس سان جيرمان يعلقان على موقف زميلهما رابيو وكذلك إقالة مورينيو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حذر ماركينيوس وتياجو سيلفا مدافعا باريس سان جيرمان من الاستهانة بمانشستر يونايتد خلال مواجهة الطرفين في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، كما أكدا على شعورهما بالأسف تجاه قرار زميلهما أدريان رابيو الرحيل عن الفريق بنهاية عقده الصيف القادم.

وتحدث ماركينيوس عقب انتصار فريقه على أورليان في كأس الرابطة الفرنسية عن قرار زميله قائلًا "الأمر معقد قليلًا، إنه قراره. أشعر بالأسف تجاهه لأنه صديق لي وقد ترعرعنا معًا منذ وجودي هنا في الفريق. لقد اتخذ قراره والنادي كذلك وهنا لا نستطيع فعل شيء".

وعن إقالة جوزيه مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد منافس باريس سان جيرمان القادم في دوري الأبطال، قال مدافع روما السابق "العديد من الأشياء قد تحدث خلال شهرين، سنرى من المدرب الجديد الذي سيتولى تدريب الفريق".

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ولم يختلف تياجو سيلفا مع زميله في باريس ومنتخب البرازيل، إذ أكد على أسفه تجاه قرار رابيو لكن مؤكدًا في نفس الوقت على وجوب احترامه، كما حذر من الاستهانة بمانشستر يونايتد وقدراته وخبراته الأوروبية.

مضيفًا "اليونايتد مازال فريقًا خطيرًا، حتى مع مورينيو كان يُمكنهم أن يؤدوا أفضل. اللاعبون لديهم حوافز كبيرة للعب جيدًا والفوز بالمباريات. هذا الفريق سيُسبب لنا صعوبات بالغة ولذا علينا الاستعداد له جيدًا".

"العديد من الناس تعتقد أن القرعة كانت جيدة لأن مانشستر يونايتد لا يؤدي جيدًا، لكنه لايزال فريقًا كبيرًا. لديهم تاريخ هائل في كرة القدم ونجوم أصحاب خبرة، وتغيير المدرب سيمنحهم دافع لتقديم المزيد. الدوافع لديهم ستكون كبيرة، لكننا أيضًا سندخل اللقاء متحفزين للغاية".