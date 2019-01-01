تياجو سيلفا: لا نسعى للانتقام من رين

النجم البرازيلي تياجو سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي يؤكد أن فريقه يريد فقط الفوز بكأس السوبر أمام رين دون أي ضغائن من لقاء كأس فرنسا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب البرازيلي تياجو سيلفا نجم باريس سان جيرمان أن فريقه سيدخل لقاء نهائي كأس السوبر أمام رين بكل تركيز من أجل تحقيق اللقب.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها للموقع الإلكتروني للنادي، وأكد خلالها أن الفريق سيحاول تقديم أفضل ما لديه أمام رين العنيد.

وقال سيلفا: "لا نريد الانتقام من رين، لكن بكل تأكيد ستكون تلك المباراة هامة للغاية بالنسبة لنا، من الرائع أن نبدأ الموسم بالفوز ببطولة، سيكون ذلك هامًا للغاية".

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وأضاف: "رين فريق جيد وخصم رائع، على كل المستويات سواء بدنيًا أو ذهنيًا أو حتى فنيًا، لقد أظهروا ذلك في نهائي الكأس بالفعل أمامنا".

وأكمل: "هم فريق ذكي للغاية، ونحن نريد أن نكون على أتم استعداد لتلك المباراة، هناك لقب على المحك نعتبره هام لنا وللنادي بشكل كبير".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد خسر نهائي كأس فرنسا في الموسم الماضي أمام رين بست ركلات ترجيح مقابل خمسة بعد التعادل بهدفين لمثلهما في الوقت الأصلي للمواجهة.