هل يعود؟ برشلونة ينافس دوري روشن على نجم ليفربول

اللاعب خارج حسابات كلوب

تحدثت أنباء في إسبانيا عن اهتمام برشلونة بمنافسة أندية الدوري السعودي على التعاقد مع نجم ليفربول تياجو ألكانتارا.

تعاقد ليفربول مع دومينيك سوبوسلاي وأليكسيس ماك أليستر والحديث عن ضم لاعب خط وسط ثالث جعل النجم الإسباني خارج الحسابات الخاصة بمدرب الريدز يورجن كلوب بحسب التقارير في إنجلترا.

وذكرت "سبورت" أن برشلونة يراقب وضعية لاعبه السابق ومهتم بإعادته في ظل تبقي عام وحيد في عقده مع ليفربول، وعدم ممانعة الأخير رحيله بحسب التقرير.

وشرحت الصحيفة الكتالونية الأسباب وراء اهتمام البلوجرانا بلاعبه السابق كونه قادر على شغل أكثر من مركز بخط الوسط، سواء لاعب الارتكاز أو الحر بثلاثي الوسط للمدرب تشافي.

وبحسب "Give me sport"، لا يمانع ليفربول رحيل اللاعب في ميركاتو الصيف الجاري، ولكن سيطلب مبلغاً لم يتم تحديده للتخلص منه ولن يوافق على رحيله مجاناً، خصوصاً عقب ربطه بصفقة مالية كبرى من دوري روشن.