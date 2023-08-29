تؤيد لويس روبياليس؟ أزمة قبلة هيرموسو تطلق المظاهرات في شوارع إسبانيا

تظاهر مئات الأشخاص في مدريد مع استمرار تداعيات فضيحة قبلة هيرموسو.

خرج متظاهرون في العاصمة الإسبانية، مدريد، لتأييد جيني هيرموسو نجمة منتخب إسبانيا للسيدات، بعد تسعة أيام من قيام لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بتقبيل نجمة نادي برشلونة دون موافقة خلال حفل توزيع الميداليات بعد نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

حمل المتظاهرون في المسيرة، التي نظمتها حركة إحدى الحركات النسوية في إسبانيا، لافتات تحمل شعارات تطالب بإقالة روبياليس، وأن الرياضة لا يجب أن تفرق بين الرجال والسيدات، ومطالب بتطهير الاتحادات الرياضية المتحيزة للذكور.

ويواجه روبياليس أزمة عاصفة منذ نهائي كأس العالم للسيدات 2023، بعد تقبيل هيرموسو، حيث تم إيقافه لمدة 90 يومًا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد رفضه التنحي خلال مؤتمر صحفي استثنائي يوم الجمعة.

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طلبت الحكومة الإسبانية من المحكمة الرياضية في إسبانيا تعليق عمل روبياليس، بينما هدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم هيرموسو باتخاذ إجراءات قانونية بعد أن ادعى روبياليس أنها كانت المبادرة لتقبيله.

فيما بدأت والدة روبياليس إضرابًا عن الطعام يوم الإثنين في إحدى كنائس مدينة غرناطة بسبب ما وصفته بـ "المطاردة غير الإنسانية" لابنها.

وانتقد مدرب المنتخب الوطني الإسباني للسيدات خورخي فيلدا في النهاية سلوك صديقه الحميم روبياليس، ولكن ذلك كان بعد استقالة جميع أعضاء الجهاز الفني الخاص به، وإعلان 81 لاعبة عدم تمثيل إسبانيا حتى يتم تنفيذ التغيير.