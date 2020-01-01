تويتر ينتفض بسبب مرض تركي آل الشيخ وسفره لنيويورك

حالة تعاطف كبيرة مع تركي آل الشيخ بعد مرضه وسفره للولايات المتحدة الأمريكية.

كشفت تقارير صحفية اليوم عن تعرض المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية لوعكة صحية.

جاء هذا ليسافر آل الشيخ للولايات المتحدة، بالتحديد لنيويورك ليتم احتجازه في المستشفى ومتابعة حالته الصحية عن قرب.

ويتواجد آل الشيخ بنفس المستشفى التي أجرى فيها عدة عمليات جراحية بشهر يناير الماضي، وتحدثت أنباء عن تعرضه للإغماء أثناء نقله بالطائرة.

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وشهدت الساعات الماضية حالة دعم كبيرة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن طريق نجوم كرة القدم وجماهيرها حول الوطن العربي.

وكان محمد عواد حارس مرمى الزمالك من ضمن الداعين بشفاء آل الشيخ، حيث نشر رسالة دعم عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر".

وحقق الفريق الخاص بآل الشيخ نتائج جيدة في الفترة الأخيرة، حيث نجح في الصعود لدورة تحديد الصاعد الثالث للدوري الإسباني.

وسيواجه ألميريا نظيره جيرونا في مواجهتين ذهابًا وإيابًا سيتم تحديد موعدها لاحقًا، بعدما تم تأجيل دورة الصعود بسبب فيروس كورونا.