"تويتر" يشعل حماس النصر بمكافآت خيالية قبل ديربي الرياض

مرصد مكافآت خاصة للاعبي النصر قبل مواجهة الهلال في ديربي الرياض.

يستعد فريق نادي النصر، لمواجهة غريمه التقليدي الهلال في ديربي الرياض مساء يوم 5 أغسطس المقبل، بالجولة 23 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأطلقت جماهير نادي النصر "هاشتاج" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من أجل الإشادة بإنجازات فيصل بن تركي "كحيلان"، رئيس العالمي السابق.

وشارك عبد العزيز بغلف عضو شرف النصر، في "الهاشتاج" الذي أطلقه جمهور النصر، حيث قرر رفع قيمة المكافأة التي رصدها للاعبي الفريق، حال تحقيق الفوز على الهلال.

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وكتب بغلف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها: "استبشارًا ووفاءً للحبيب الغالي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي.. كحيلاان العشق والوفاء، فإني أتشرف برفع قيمه المكافأة لنجوم العالمي إلى تسعمائة ألف ريال، بواقع ثلاثين ألف ريال لكل نجم من نجومنا، في حال تحقيق الفوز بالمباراة القادمة".

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ومن جانبه رد الأمير فيصل بن تركي على تغريدة بغلف قائلًا: "وأنا مني مليون"، وذلك حال الفوز على الهلال في ديربي الرياض في المباراة القادمة.

الهلال يتصدر ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 51 نقطة، ويأتي بعده الهلال في المركز الثاني بـ49 نقطة، قبل مباراة ديربي الرياض التي ستجمع بينهما أغسطس المقبل.