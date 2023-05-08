توني كروس يوجه رسال لروني بعد تصريح "تدمير ريال مدريد"

نجم ريال مدريد يرد على تصريحات روني بتدميرهم أمام مانشستر سيتي

علق توني كروس، نجم فريق ريال مدريد على حديث واين روني أسطورة إنجلترا السابق، وتوقعاته للمباراة الحاسمة بين الفريق الملكي ومانشستر سيتي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي غدًا الثلاثاء فريق ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكتب روني في عموده بصحيفة التايمز: "مانشستر سيتي لن يهزم ريال مدريد فقط في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ولكنه سيدمره".

وتابع: "بالطبع قد أكون مخطئا لكني أعتقد أن السيتي في مستوى آخر، لا يمكنك أبدًا استبعاد فريق يتمتع بخبرة ريال مدريد وتاريخه لكنني لن أراهن عليهم وأعتقد أن هذا هو عام السيتي".

وأضاف: "منذ بداية الموسم شعرت أن هذه ستكون البطولة التي سيقهر فيها بيب جوارديولا أوروبا أخيرًا مع السيتي، قبل عام أطاح ريال مدريد بالسيتي لكن الأسلوب الآن مختلف السيتي أفضل دفاعياً وفريق أكثر صبراً لكن التغيير الأكبر هو إرلينج هالاند".

ورد توني كروس في المؤتمر الصحفي قبل المباراة عن توقعات روني للمباراة، قائلًا: "أعتقد أن الأمر هو نفسه دائمًا أتذكر أنهم قالوا شيئًا أو شيئين العام الماضي ولم يتوقع أحد منا الفوز بالبطولة وتمكنا من القيام بذلك بصرف النظر عن الكلمات التي قالها روني فأنا أحبه كثيرًا".

وشدد نجم ريال مدريد: "لا يؤثر علينا أو يحفزنا أكثر لأننا متحفزين كثيرًا".

وسيسعى الألماني البالغ من العمر 33 عامًا والمتواجد في النادي منذ 2014 للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة مع الريال.