تصريحات جديدة مستفزة من الألماني؟

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استخف الألماني توني كروس نجم ريال مدريد بصافرات الاستهجان التي تعرض لها في المملكة العربية السعودية حين كان فريقه يخوض بطولة السوبر الإسباني قائلًا إنها "على العكس كانت مرحة جدًا!".

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وقال في تصريحات بالبودكاست الخاص به Einfach mal Luppen: "كان أمرًا جيدًا ومثيرًا، يمكنك التعاطف مع أحد اللاعبين الذين يتعرضون لهذا دائمًا في الملاعب، أما بالنسبة لي فقد كانت خبرة جديدة، شيئًا لم أمر به مسبقًا، لم أكن أرغب في تفويته!".

وأضاف: "لم أكن أتوقعها على أي حال، لم أكن أتوقع أن تكون الصافرات لأجلي، الخلفية هي أنني قلت إن اللاعبين الصغار لن يتطوروا في هذه الدوريات، بل بالمباريات الكبرى في أوروبا أين يمكنهم اللعب على أعلى مستوى بدلًا من الاهتمام بالمال في السعودية، هذه كانت تصريحاتي قبل نحو 6 أشهر، بالنسبة لي كانت تصريحات منسية".

وأردف: "في البداية بالمباراة النهائية كنت أظن أنها صافرات للفريق ككل، لكن مع أكثر من مرة بدأت ألاحظ أنها لي فقط، لكنني أستطيع أن أقولها بكل صدق أنها لم تؤثر في بالسلب وأو تضايقني، بالعكس لقد كانت نوعًا من المرح!".

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ومزح كروس قائلًا: "في البداية كانوا بكامل قوتهم يصفرون، لكنني مع تقدم المباراة بدأت ألاحظ تناقص عددهم شيئًا فشيئًا، حين تم تغييري استجمعوا قوتهم من جديد وعادوا للتصفير" قبل أن يؤكد أن "الصافرات أثبتت أن تصريحاتي كانت صحيحة!".

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