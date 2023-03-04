توني كروس: قميص ريال مدريد قبيح ولا يمنحني أي شعور بالراحة

تصريح جديد مثير للجدل من النجم الألماني

الاعتراض يعتبر من أبرز هوايات النجم الألماني توني كروس، وهذه المرة قرر لاعب وسط ريال مدريد ممارسة هوايته المفضلة بانتقاد قميص فريقه.

ريال يعتمد هذا الموسم على اللون الأبيض الكلاسيكي المعروف، بتواجد ياقة في القميص، وهو الأمر الذي لم يعجب كروس.

وقال لاعب ريال في البودكاست الخاص به:"لدينا طوق على القميص مرة أخرى هذا الموسم، نظام البولو لا يناسب قمصان كرة القدم".

وأضاف"هذه قذارة هائلة، القمصان التي تحتوي على ياقات ليست جيدة وقبيحة ولا تجعلك تشعر بأي راحة".

يذكر أن كروس اشتهر مؤخرًا بالظهور في البودكاست لانتقاد العديد من الأشياء في الكرة الأوروبية، ويظهر معه شقيقه فيليكس الذي يمتلك بعض الآراء الحادة عن مختلف القضايا.