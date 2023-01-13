الألماني يكيل المديح لزميله السابق في ريال مدريد

دائمًا ما يثير الألماني توني كروس الجدل بتصريحاته عبر البودكاست الذي يقدمه " Einfach mal Luppen" والذي يتطرق فيه إلى العديد من المواضيع داخل كرة القدم وخارجها.

في حلقة الأسبوع الجاري أفرد كروس مساحة عن جاريث بيل الذي اعتزل كرة القدم مؤخرًا والذي زامله لسنوات عديدة في ريال مدريد.

أفاد كروس في البداية بأنه "لم يتفاجأ" من اعتزال جاريث بيل، أعرفه بشكل جيد وأعرف أنه لا يريد لعب كرة القدم للأبد، كأس العالم كان هامًا بالنسبة له بالتأكيد ولم يكن يمكن أن ينهي مسيرته قبله، وتجربته في أمريك تشرح الأمور أيضًا".

ووصف كروس بيل بأنه "أسطورة" نظرًا لأنه حقق دوري أبطال أوروبا 5 مرات، ويحمل المنتخب الويلزي على عاتقه، ولطالما كان من بين الأفضل ويملك العديد من المزايا التي لا تتوفر لدى الكثير من اللاعبين في مركزه.

لكن كروس أصر على أن "بيل كان يمكنه أن يكون الرقم 3 في أوقات كثيرة من مسيرته خلف ميسي ورونالدو، إلا أنه لم يقتنع أبدًا بذلك ولم يعمل من أجله" مؤكدًا: "إذا وضعنا ميسي جانبًا، فسيكون بيل أفضل لاعب أعسر في العقد الماضي لأنه يمتلك الذكاء والسرعة ويعرف كيف يركض في دفاعات الخصوم".