توني: رونالدو لاعب عادي ولا يعرف كيف يراوغ

توني ينتقد أداء كريستيانو رونالدو...

أعرب لوكا توني، مهاجم منتخب إيطاليا السابق، عن خيبة أمله من أداء كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، أمام نابولي في نهائي كأس إيطاليا.

وانتهت المباراة بخسارة يوفنتوس وفوز نابولي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-2 .

وقال توني في تصريحات لشبكة "Rai Sport": ” إنها هزيمة تحمل توقيع كريستيانو رونالدو..النجم البرتغالي كانت لديه مشاكل بدنية ولم يستطع حتى المراوغة”.

المزيد من الفرق

رجل رائع - رجل مخيب | يوفنتوس ونابولي

بينما امتدح توني أداء جيانلويجي بوفون حيث قال : "بوفون كان أفضل لاعب في يوفنتوس على أرض الملعب".

كان كريستيانو رونالدو قد قدم مباراة أقل من مستوى التوقعات بالنسبة للرجل الذي اعتاد الفوز بالنهائيات وحسمها في أغلب الأحيان خلال مسيرته.

يذكر أن نابولي قد نجح في تحقيق لقب كأس إيطاليا للمرة السادسة في تاريخه بعد فوزه على يوفنتوس في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء.