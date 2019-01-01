تونس وليبيا: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة احداث مباراة منتخب تونس ضد منتخب ليبيا في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون

تونس 2 × 1 ليبيا

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

45+2’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الاول

الهدف جاء بعد عرضية من مؤيد اللافي لداخل المنطقة تلقاها حمدو الهوني بتسديدة من لمسة واحدة تسكن الشباك بنجاح

45+1’ جوووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الأول لمنتخب ليبيا عن طريق حمدو الهوني

45’ الحكم يحتسب 2 وقت بدل ضائع

44’ عرضية من محمد صولة من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

43’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق محمد صولة تصل إلى المعتصم بالله المصراتي داخل المنطقة ليسددها تسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي

الهدف جاء بعد تمريرة طولية على يسار المنطقة إلى يوسف المساكني الذي استلم وراوغ دفاع منتخب ليبيا ثم مررها إلى سيف الدين خاوي الذي سددها على يسار الحارس محمد نشنوش

41’ جووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني للمنتخب التونسي عن طريق سيف الدين خاوي

40’ تمريرة طولية فى إتجاه محمد صولة الذي استخلص الكرة بنجاح وتوغل بها داخل يمين المنطقة وارسلها عرضية أرضية لكن امسكها الحارس فاروق بن مصطفي

39’ تمريرة طولية من ياسين مرياح فى إتجاه وهبي الخزري لكن الحكم يشير بوجود تسلل

38’ خطا فى منتصف الميدان لصالح تونس بعد تدخل قوي من علي معتوق على وهبي الخزري

37’ استخلاص رائع للكرة من فرجاني ساساي من مدافعي المنتخب الليبي وانطلق بها ثم مررها إلى يوسف المساكني الذي حاول تسديد الكرة لكن ابعدها من امامه علي معتوق فى اللحظات الأخيرة

36’ عرضية من حمدو الهوني من الجهة اليسري لكن ابعدها ياسين مرياح إلى رمية تماس

35’ سيطرة من لاعبي المنتخب التونسي على مجريات اللقاء وتمريرات متبادلة فى منتصف الميدان

الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء بتسديدة قوية من وهبي الخزري تصدي لها الحارس محمد نشنوش لترتد من جديد امام وهبي الخزري ليسددها فى المرمي بنجاح

32’ جووووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الأول لمنتخب تونس عن طريق وهبي الخزري

31’ أوووووووووووووووه،،،، الحكم يحتسب ركلة جزاء للمنتخب التونسي بعد تدخل قوي من ناجي داره على يوسف المساكني من داخل يمين المنطقة

30’ نصف ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

29’ تمريرة من منتصف الميدان فى إتجاه وهبي الخزري لكن الحكم يشير بوجود تسلل

28’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي المنتخب التونسي

27’ توقف اللقاء لسقوط محمد صولة ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

26’ تمريرة ثنائية بين محمد صولة وأنيس سالتو تنتهي بتسديدة قوية من صولة لكنها مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي

25’ عرضية من علي معلول من الجهة اليسري لكن ابعدها سند الورفلي بنجاح من منطقة الخطورة

24’ أنيس سالتو يحاول المرور من الجهة اليمنى لكن ايتخلصها من أمامه أيمن عبدالنور

23’ انطلاقة من يوسف المساكني من الجهة اليسري ومن ثم يمررها إلى علي معلول الذي حاول التوغل لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

22’ عرضية من محمد الترهوني من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة على مرمي فاروق بن مصطفي

18’ هدف أبيض لمنتخب تونس بعد عرضية من وهبي الخزري من الجهة اليمنى تلقاها يوسف المساكني بتسديدة قوية تصطدم فى الدفاع وترتد امام ألياس سخيري الذي سددها فى المرمي لكن الحكم يشير بوجود تسلل

17’ خطأ من الجهة اليمنى لصالح المنتخب التونس بعد تدخل قوي على فرجاني ساسي

16’ تنفيذ الركنية بعرضية خطيرة لداخل المنطقة تلقاها يوسف المساكني برأسية قوية ابعدها الحارس محمد نشنوش ببراعة

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

14’ انطلاقة من محمد دراجير من الجهة اليمنى ومحاولة لإرسلها عرضية لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية

13’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها ياسين مرياح من منطقة الخطورة

12’ محاولة المرور من أنيس سالتو من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية

11’ هدوء فى مجريات اللقاء وتمريرات متبادلة من لاعبي المنتخب التونسي فى منتصف الميدان

8’ تمريرة طولية من إلياس سخيري فى إتجاه علي معلول على الجهة اليسري لكنها تفتقد الدقة وتتحول إلى رمية تماس

7’ تمريرة طولية فى إتجاه أنيس سالتو لكن خروج موفق من الحارس فاروق بن مصطفي وامسكها بثبات

5’ هجمة للمنتخب الليبي وعرضية من محمد صولة من الجهة اليمنى تصل إلى أنيس سالتو داخل المنطقة لكنه فشل فى استلام الكرة

4’ تمريرة من وهبي الخزري فى إتجاه يوسف المساكني لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

3’ بداية هادئة حتى الآن من كلا الفريقين وانحصار الكرة فى منتصف الميدان

2’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب التونسي فى منتصف الميدان

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

تشكيل المنتخب الليبي يبدأ المدرب جلال الدامجة بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من محمد نشنوش / على معتوق / سند الورفلي / ناجي داره / محمد الترهوني / المعتصم بالله المصراتي / بدر حسن أحمد / مؤيد اللافي / محمد صولة / حمدو الهوني / أنيس سالتو

البدلاء / طه ياسين الخنيسي / نعيم السيليتي / وجدي كشريدة / أسامة الحدادي / معز بن شريفية / صدام بن عزيزة / حمدي النقاز / غيلان الشعلالي / أنيس البدري / ديلان برون / أيمن دحمان

يبدأ المنتخب التونسي بقيادة المدرب منذر الكبير بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من فاروق بن مصطفي / محمد دراجير / ياسين مرياح / أيمن عبدالنور / على معلول / فرجاني ساسي / إلياس سخيري / أيمن بن محمد / سيف الدين خاوي / وهبي الخزري / يوسف المساكني

تشكيل الفريقين:

على الجانب الآخر خاض المنتخبي الليبي مباراة ودية أمام المنتخب المغربي، والتي انتهت بالتعادل السلبي أيضاً، وينتظر فرسان المتوسط مباراة ودية أخرى أمام المنتخب الموريتاني قبل أن يسافر ليخوض لقائه مع المنتخب التونسي في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021ا.



خاض منتخب نسور قرطاج مباراتين وديتين في التوقف الأخير، كانت الأولى أمام ساحل العاج، وتلقي الهزيمة بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب روبرت ديوشن بفرنسا، بينما تعادل تعادلاً سلبيا مع منتخب الكاميرون في المباراة الودية الثانية، وكان المنتخب التونسي قد فشل فى تحقيق المركز الثالث فى بطولة الأمم الإفريقية 2019، والتي أقيمت فى مصر، وذلك بعد الخسارة أمام المنتخب النيجيري بهدف دون رد، ويدخل نسور قرطاج في المجموعة العاشرة بجانب منتخبات ليبيا وتنزانيا وغينيا الاستوائية، فى تصفيات أمم أفريقيا 2021.



أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة تونس ضد ليبيا في افتتاحية التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./