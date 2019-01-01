تونس × غانا - تاريخ مفزع لنسور قرطاج أمام النجوم السوداء

نستعرض تاريخ مواجهات تونس أمام غانا قبل اللقاء المصيري..

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

منتخب التونسي هو إحدى مفاجآت كأس أمم أفريقيا مصر 2019، ليس بالمعنى الإيجابي، لكن بالمعنى السلبي للمفاجأة، على عكس خصمه الذي أطاح به المنتخب الموريتاني.

نسور قرطاج حسموا تأهلهم إلى دور الـ16 بالتعادل سلبيًا أمام المرابطين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليتأهلوا كثان المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط من ثلاث تعادلات، في المقابل ودعت موريتانيا التي كانت تستحق الصعود بعد جمعها نقطتين فقط.

لم تقدم كتيبة الفرنسي آلان جيريس؛ المدير الفني لتونس، الأداء المنتظر بل قدم أسوأ ما لديه حتى أن الجمهور التونسي كان يتمنى أن يودع الفريق البطولة من دور الـ16 قبل أن يقابل منتخبًا قويًا في الأدوار المقبلة ويخرج وقتها بهزيمة تاريخية.

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الآن أمام التونسيين مباراة صعبة مصيرية أمام المنتخب الغاني في دور الـ16 بالكان، فماذا يقول التاريخ عن مواجهاتهما؟، هذا ما نستعرضه في السطور التالية..

المنتخبان تقابلا من قبل عشر مرات رسمية وودية، كانت الغلبة بهما للنجوم السوداء بالفوز في سبع مباريات، بينما انتصر نسور قرطاج مرة وحيدة وحضر التعادل مرتين، سجلت غانا 16 هدفًا مقابل تسعة أهداف لتونس.

ما لا يبشر التونسيين أنهم لم يعرفوا الفوز مطلقًا في كأس أفريقيا أمام الغانيين، حيث تواجها في الكان سبع مرات من قبل أعوام 1963 و65 و78 و82 و96 و98 و2012، وفي كل مرة ينتصر النجوم السوداء باستثناء المرة الأولى التي انتهت بالتعادل.

ومن ضمن هذه المواجهات مباراتين مصيريتين أقصت بهم غانا تونس، في كان 1965 بالنهائي وفاز وقتها النجوم السوداء بثلاثية مقابل هدفين، أما المرة الثانية فكان آخر لقاء رسمي جمع بينهما في ربع نهائي البطولة الأفريقية، وكذلك فازت غانا في الوقت الإضافي بثنائية مقابل هدف وحيد.

أما الانتصار الوحيد لنسور قرطاج فكان وديًا عام 2006، ومنح هدفا سفيان المليتي وقيس الغضبان الفوز للنسور.

اللقاء الأخير بينهما كان في يناير 2013 في إطار ودي، وفاز النجوم السوداء برباعية مقابل هدفين.