تونس ضد موريتانيا: مباشر لحظة بلحظة

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تونس 5 × 1 موريتانيا



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90+4' نهاية المباراة بفوز عريض لمنتخب تونس على موريتانيا بنتيجة 5-1 في الجولة الافتتاحية من بطولة كأس العرب 2021.

90' حكم المباراة يعلن احتساب أربع دقائق كوقت بدل من الضائع في شوط المباراة الثاني.

90' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، الخامس لصالح منتخب تونس، بعد كرة عرضية قابلها يوسف المساكني بتسديدة من داخل منطقة الست ياردات في مرمى موريتانيا.

88' أوووووووو المساكني يضيع هجمة خطيرة لصالح منتخب تونس، بعد تسديدة من داخل المنطقة، نجح دفاع موريتانيا في تحويلها إلى ركلة ركنية.

85' أخيرًا هجمة تحمل رائحة الخطورة، يوسف المساكني الذي دخل بديلًا يهدد مرمى موريتانيا بتسديدة قوية تصدى لها الحارس ببراعة.

80' سيطرة كاملة من منتخب تونس على الكرة في منتصف الملعب، وتبادل هجمات بين لاعبي "نسور قرطاج" لكن دون شن هجمات خطيرة على مرمى موريتانيا.

70' السيطرة التونسية على الكرة تتواصل، ويبدو أن الفريقان قد ارتضيا بالنتيجة مبكرًا، حيث لا توجد أي خطورة على المرميين، مع عدم تمكن موريتانيا من الحصول على الكرة إلا في مرات نادرة، لا يتمكن معها من شن هجمات مرتدة.

60' سيطرة كاملة من منتخب تونس على الكرة دون تهديد حقيقي لمرمى موريتانيا.

50' جوووووووووووووووووووووووووووووول، منتخب تونس لم يتأخر في العودة وتمكن فراس بالعربي مرة أخرى من هز شباك موريتانيا.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+12' حكم المباراة يطلق صافرة الشوط الأول بتقدم تونس على موريتانيا بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى من بطولة كأس العرب.

45+12' جووووووووووووووووووووووووووووووول، منتخب موريتانيا يقلص النتيجة من علامة الجزاء عن طريق مولاي بسام، لتصبح النتيجة 3-1.

45+8' أوووووووووووووووووووو ركلة جزاء لصالح موريتانيا بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد.

45' حكم المباراة يحتسب 8 دقائق كوقت محتسب بدل من الضائع في شوط المباراة الأول.

45' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، الهدف الثالث لصالح منتخب تونس، سيف الدين الجزيري يستغل خطأ دفاعي من موريتانيا ويسجل هدفه الثاني في المباراة.

42' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، الطرق التونسي على مرمى موريتانيا يسفر عن الهدف الثاني عن طريق فراس بالعربي.

39' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووول جهود منتخب تونس تفلح أخيرًا وتسفر عن الهدف الأول عن طريق سيف الدين الجزيري، عبر تسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء.

30' منتخب تونس يواصل هجماته على مرمى موريتانيا دون التمكن من هز الشباك.

20' مرور ثلث ساعة من زمن الشوط الأول والنتيجة لا تزال على حالها بالتعادل السلبي رغم السيطرة التونسية.

10' منتخب تونس يستلم زمام المبادرة مبكرًا في المباراة ويسيطر على الكرة بشكل كبير.

5' مرور خمس دقائق من عمر الشوط الأول.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة..

تشكيل موريتانيا



التشكيل: 4-3-3



باباكار

نداي - عبدول - أبو ديمبا - بايبو

دلاهي - أداما با - ألاسان

نيس - تاندي - بسام

🚨 التشكلة الرسمية للمنتخب الوطني 🇲🇷 أمام تونس 🇹🇳 في افتتاح #مونديال_العرب pic.twitter.com/RTCxkhDDhz — FFRIM - عربي (@ffrim_AR) November 30, 2021

تشكيل تونس



التشكيل: 3-4-3



فاروق بن مصطفى

حمزة المثلوثي _ بلال العيفة - ياسين مرياح

فخرالدين بن يوسف - فرجاني ساسي - محمد علي بن رمضان - محمد أمين بن حميدة

فراس بلعربي - حنبعل المجبري - سيف الدين الجزيري

المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب 2021 تضم الإمارات وتونس وسوريا وموريتانيا.

تنطلق منافسات بطولة كأس العرب 2021 بمباراة في المجموعة الثانية تجمع بين تونس وموريتانيا لحساب المجموعة الثانية من منافسات البطولة.

