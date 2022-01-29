تونس ضد بوركينا فاسو: مباشر لحظة بلحظة

تونس × بوركينا فاسو

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تشكيل تونس:

قرر المدرب منذر الكبير، الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

بشير بن سعيد

أسامة الحدادي - ديلان برون- بلال العيفة - محمد دراغر

عيسى ليدوني - إلياس سخيري - أنيس بن سليمان

وهبي الخزري - سيف الدين الجزيري - يوسف المساكني

تشكيل بوركينا فاسو:

قرر كامو مالو اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-2-3-1

كوفي كواكو

ستيف ياجو - إيدموند تابسوبا - سومايلا واتارا - عيسى كابوري

بلالي توريه - أداما جيرا

جوستافو سانجاري - سيريل بايالا - دانجو واتارا

جبريل واتارا

تأهل منتخب تونس لهذا الدور بعد أن نجح في تخطي عقبة نيجيريا رغم الغيابات الكثيرة بسبب كورونا بهدف نظيف سجله المساكني، في المقابل صعد بوركينا فاسو لتلك المرحلة بعد التغلب على الجابون بركلات الجزاء بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة تونس ضد بوركينا فاسو، في إطار مباريات دور ربع النهائي من لبطولة أمم أفريقيا 2022 والتي تستضيفها ياوندي وسيُقام اللقاء على ملعب رومدي اديجا.