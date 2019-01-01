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كأس أمم أفريقيا

تونس تستقر على ثلاث وديات استعداداً لكأس الأمم الأفريقية

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Getty Images
المباراة الأخيرة تم الاتفاق عليها بشكل مبدئي حتى الآن
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

استقر الاتحاد التونسي لكرة القدم، على خوض ثلاث مباريات ودية استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية، الصيف الجاري في مصر.

ويشارك نسور قرطاج في المجموعة الخامسة بالبطولة، برفقة كلاً من مالي وموريتانيا وأنجولا.

وسيبدأ المنتخب التونسي معسكره للبطولة يوم 1 يونيو المقبل، على أن تكون المباراة الودية الأولى يوم 7 يونيو أمام العراق في تونس.

وسيلعب نسور قرطاج مباراتهم الثانية، أمام كرواتيا وصيف بطل العالم النسخة الماضية، يوم 11 يونيو في العاصمة الكرواتية زغرب.

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وقام الاتحاد التونسي، بعقد اتفاقاً مبدئيا مع الاتحاد البنيني لخوض مباراة ودية أخيرة يوم 17 يونيو، قبل السفر إلى مصر من أجل المشاركة في البطولة.

الجدير بالذكر ان المنتخب التونسي، سيخوض مباريات دور المجموعات في محافظة السويس بمصر، في البطولة التي تنطلق يوم 21 يونيو القادم.

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