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كأس أمم أفريقيا

تونس ترد على أنباء طلب نقل مبارياتها من السويس

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ملعب السويس يستضيف مباريات المجموعة الخامسة من كأس الأمم الأفريقية القادمة
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أوضح الاتحاد التونسي لكرة القدم، حقيقة الاخبار التي انتشرت حول طلبه بنقل مباريات نسور قرطاج من السويس في كأس الأمم الأفريقية القادمة.

ويشارك المنتخب التونسي، في المجموعة الخامسة بكأس الأمم الافريقية القادمة، برفقة كلاً من مالي وأنجولا وموريتانيا.

ونشر الاتحاد التونسي اليوم بياناً، للرد على هذه الأنباء، وجاء فيه: "تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة، وفد الجامعة التونسية الذي حضر إلى مصر في القرعة أبدى ارتياحه لظروف الإقامة في السويس".

وواصل البيان: "يعتبر الاتحاد التونسي أن مدينة السويس المناضلة، تستحق ان تستضيف مباريات المجموعة الخامسة، التي من المنتظر ان تشهد تنافساً كبيراً، خاصة في ظل مشاركة منتخبين عربيين شقيقين".

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وأتم البيان: "وعليه نؤكد تمسكنا باللعب على ملعب السويس وجمهوره، ونحن على ثقة تامة بأن الجمهور سيقف مع المنتخب التونسي خلال البطولة".

الجدير بالذكر أن المنتخب التونسي، يفتتح مبارياته في البطولة، يوم 24 أمام أنجولا، بينما يلعب المنتخب الموريتاني أمام مالي.

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