توماس توخيل يعترف: لا أستطيع النوم بسبب مانشستر سيتي!

أحمد مجديأحمد مجدي
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TuchelGetty Images
دوري أبطال أوروبابايرن ميونخمانشستر سيتيتوماس توشيل

المدرب الألماني يدرك صعوبة المباراة جيدًا

تحدث الألماني توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ عن مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة اليوم الثلاثاء: "سأحاول الخلود إلى النوم مبكرًا، أتمنى أن أستطيع النوم، الاستعداد الأفضل لمباراة مثل تلك هو النوم، ولكن من الصعب أن تنام في مثل هذه المواقف".

وأردف: "هذا الصباح لم أنم جيدًا، استيقظت مبكرًا للغاية ولم أستطع العودة للنوم فذهبت إلى التدريبات، كنت أفكر في المباراة ولا شيء آخر".

ثم تحدث توخيل عن تأثير انضمام النرويجي إرلينج هالاند إلى مانشستر سيتي قائلًا إنه لم يملك أي تأثير "في أسلوب السيتي، إنه هو نفسه قبل وبعد قدومه".. ولكنه أكد أن "أسلوب هالاند متفرد للغاية وقد تأقلموا ليدخلوه في أجوائهم، وهو منحهم ما افتقدوه خلال السنوات الأخيرة".

وأردف: "علينا أن نلعب كفريق، سنتقبل اللعب في بعض الأوقات وهذا اعتيادي، ولكن علينا أن نظل واثقين ومهيمنين على المباراة من خلال عدم منحهم الفرصة للسيطرة على كل مقاليد الأمور".

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