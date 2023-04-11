توماس توخيل يعترف: لا أستطيع النوم بسبب مانشستر سيتي!

المدرب الألماني يدرك صعوبة المباراة جيدًا

تحدث الألماني توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ عن مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة اليوم الثلاثاء: "سأحاول الخلود إلى النوم مبكرًا، أتمنى أن أستطيع النوم، الاستعداد الأفضل لمباراة مثل تلك هو النوم، ولكن من الصعب أن تنام في مثل هذه المواقف".

وأردف: "هذا الصباح لم أنم جيدًا، استيقظت مبكرًا للغاية ولم أستطع العودة للنوم فذهبت إلى التدريبات، كنت أفكر في المباراة ولا شيء آخر".

ثم تحدث توخيل عن تأثير انضمام النرويجي إرلينج هالاند إلى مانشستر سيتي قائلًا إنه لم يملك أي تأثير "في أسلوب السيتي، إنه هو نفسه قبل وبعد قدومه".. ولكنه أكد أن "أسلوب هالاند متفرد للغاية وقد تأقلموا ليدخلوه في أجوائهم، وهو منحهم ما افتقدوه خلال السنوات الأخيرة".

وأردف: "علينا أن نلعب كفريق، سنتقبل اللعب في بعض الأوقات وهذا اعتيادي، ولكن علينا أن نظل واثقين ومهيمنين على المباراة من خلال عدم منحهم الفرصة للسيطرة على كل مقاليد الأمور".