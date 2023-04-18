توماس توخيل: هذا ما يحتاج إليه بايرن ميونخ لتجاوز مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

توخيل يوضح ما يحتاجه فريقه للعبور لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تحدث الألماني توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، عن مواجهة فريقه البافاري، أمام مانشستر سيتي في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخسر بايرن ميونخ 3-0، في مباراة الذهاب على ملعب الاتحاد، ويستعد لمباراة الإياب باستضافة مانشستر سيتي على أرضه، بأليانز أرينا.

في المؤتمر الصحفي للمباراة، قال توخيل:" نحن بحاجة إلى معجزة، إنه جبل ضخم يجب أن نتسلقه، نؤمن بأنفسنا ولكننا لا نريد أن نكون حالمين فقط".

وأردف:" تحقيق ذلك من خلال الأداء وروح الفريق والطاقة، لدينا أنفسنا وفريق عمل، والزملاء في الفريق، والمشجعون، لذلك فنحن مستعدون للقتال".

ثم اضاف:" ساديو في الفريق، لم نعد نتحدث عن الحادث بعد الآن، وعلينا الانتظار حتى الغد لنرى إذا كان سيبدأ أم لا، أم سيخرج من مقاعد البدلاء".

كما قال:" يمكنني أن أفهم أنه مفاجئ، عدم مشاركة بايرن في نصف نهائي الكأس أو النهائي، لكنه بطل ألمانيا 10 مرات متتالية، وثلاث مرات متتالية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

الجدير بالذكر أن، بايرن ميونخ يتصدر الدوري الألماني، برصيد 59 نقطة، بفارق اثنين عن بورسيا دورتموند في المركز الثاني.