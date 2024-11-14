مدرب من أقلية عرقية .. طلب جديد من الاتحاد الإنجليزي لتوماس توخيل بشأن الأسود

طلب جديد للمدرب الألماني بشأن طاقمه التدريبي

طلب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، من المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني الجديد لمنتخب الأسود الثلاثة، ضم مدربًا صاحب بشرة سمراء "من الأقليات العرقية"، لفريقه التدريبي.

ويتولى توخيل مهمة تدريب منتخب إنجلترا بشكل رسمي بداية من يناير المقبل، بعد انتهاء فترة المدرب الحالي لي كارسلي، الذي يقود المنتخب حاليًا.

وكشفت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، عن أن نية الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بإدراج مدرب من الأقليات العرقية السوداء، وإلزام توخيل بهذا الأمر، بناءً على مبادرة أطلت عام 2018 بالتعاون مع رابطة اللاعبين المحترفين.

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وتم تصميم هذا البرنامج لزيادة الفرص للأقليات العرقية في كرة القدم على أعلى مستوى، وتعزيز تعهد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بإنشاء بيئة تدريب أكثر شمولًا في جميع فرق إنجلترا.

وخلال فترة تواجد جاريث ساوثجيت في منصب المدير الفني لإنجلترا، كان الدولي الإنجليزي السابق كريس بأول جزءًا كبيرًا من طاقمه لفترة من الوقت، قبل أن ينضم جيمي فلويد هاسلبانك للفريق، وهي الخطوة التي لاقت استحسانًا كبيرًا بين اللاعبين والجماهير على حدٍ سواء.

وبعد رحيل ساوثجيت ترك هاسلبانك أيضًا منصبه، مما أدى إلى غياب تمثيل الأقليات العرقية في الطاقم التدريبي الحالي.

ويضم طاقم تدريب توخيل المساعد الإنجليزي أنتوني باري فقط، بالإضافة إلى مدرب الحراس البرتغالي هنريك هيلاريو من تشيلسي.