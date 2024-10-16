"اعترفوا أخيرًا" .. سخرية ألمانية لاذعة من إنجلترا بعد التعاقد مع توماس توخيل

المدرب الألماني وقع عقده بالفعل

فتح التعاقد مع توماس توخيل الباب للإعلام الألماني للسخرية من إنجلترا وكرة القدم الإنجليزية بطريقة لاذعة، حيث وقع المدرب الألماني يوم أمس على عقد مع منتخب الأسود الثلاثة يمتد لـ18 شهرًا.

المنتخب الإنجليزي كان قد انفصل عن جاريث ساوثجيت بعد خسارة نهائي يورو 2024، وقد أعلن أمس عن التعاقد مع توخيل بعد انتهاء فترة المدرب المؤقت لي كارسلي ليقود منتخب الأسود الثلاثة حتى نهائيات كأس العالم 2026.

ماتياس بروجلمان، رئيس تحرير صحيفة بيلد الألمانية، أكد أن تعاقد الإنجليز مع المدرب صاحب الـ51 عامًا ما هو إلا اعتراف صريح من جانبهم بأن ألمانيا هي القادرة على مساعدتهم لتحقيق الإنجاز الكروي المنتظر منذ كأس العالم 1960.

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وأضاف "دعونا نتحدث عن توماس توخيل والإنجليز. الوطن الأم لكرة القدم يحصل على أب ألماني. جنون! منذ 1966 .. منذ 1966!!! الأمة الفخورة بكرة القدم تنتظر الفوز بلقب ما (وآسف للحديث أن الفوز بكأس العالم لم يكن ممكنًا سوى بخطأ من الحكم في استاد ويمبلي)".

أضاف "قريبًا سنصل إلى 60 عامًا دون الفوز بأي لقب، وهي الفترة التي أصبت ألمانيا فيها بطلة العالم 3 مرات وبطلة أوروبا 3 مرات. أوو .. الإحباط في الجزيرة وصل إلى حد كبير جدًا مما أجبرهم على الاعتراف بأن ألمانيا فقط القادرة على المسادعة الآن. يا له من تكريم لتوخيل وكرة القدم الألمانية أن يتغلب الإنجليز على مخاوفهم رغم التنافس الكبير بيننا".