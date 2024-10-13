اسمه على طاولة ديكو .. برشلونة يراقب نجم آرسنال لضمه مجانًا!

نجم آرسنال قد ينتقل إلى برشلونة مجانًا

يواصل نادي برشلونة الإسباني حاليًا، سعيه وراء التعاقد مع نجوم يستطيع ضمهم دون أن يدفع الكثير من الأموال، في ظل الأزمة المالية التي يمر بها، ولذلك وضع عينه على النجم الغاني توماس بارتي لاعب آرسنال الإنجليزي.

وينتهي عقد بارتي بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع لأي فريق آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، للانتقال له مجانًا بنهاية الموسم، وهذا ما يُريده برشلونة.

وكشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، أن اسم بارتي هو أحد الأسماء المطروحة على طاولة ديكو المدير الرياضي للبلوجرانا، حيث يعتبره البرتغالي "قطعة مفتاحية" في الانتقالات.

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برشلونة كان يضع في خطته التعاقد مع لاعب وسط في صيف 2024، ولكن هناك 3 عوامل تسببت في تغيير موقفه، أولها هو مارك بيرنال الذي أثار إعجاب هانسي فليك في فترة الإعداد، والثاني هو مارك كاسادو الذي رز في الصيف وأيضًا مع فريق برشلونة للشباب تحت قيادة رافائيل ماركيز.

وأما عن العامل الثالث هو أن فليك لم يعتبر التعاقد مع لاعب وسط يجب أن يكون من نوعية لاعب المحور التقليدي، وتوماس بارتي متعدد للاستخدامات في خط الوسط.

وعندما تعاقد آرسنال مع ديكلان رايس، توقع الجميع في إنجلترا أن توماس بارتي سيرحل، ولكن مدربه ميكيل أرتيتا أكد على أن تلك الصفقة ليست لها علاقة بمستقبل بارتي، وأنه من أهم لاعبي فريقه، خاصة وأنه من الممكن الاعتماد على الثنائي في التشكيل الأساسي للجانرز.

وقدمت شراكة بارتي ورايس مستوى جيد، واستقر اللاعب الغاني خلال الوقت الحالي في مركز لاعب الوسط المحوري، بوجود جورجينو كبديل.

وأكدت الصحيفة أن خط الوسط لبرشلونة يتشابه كثيرًا مع آرسنال، حيث يوجد في الوسط كاسادو/بارتي وأمامه لاعب وسط لديه نزعه للعودة لاستلام الكرة بيدري/رايس وفي المستوى الثالث للاعب يقدم أدوار هجوميه رافينيا/هافرتز، وأيضًا تروسارد/أوديجارد "المصاب".