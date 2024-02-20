توقفوا عن الأكاذيب .. رد عنيف من دي يونج على "شائعات باريس"

حالة من الغضب ظهر بها النجم الهولندي

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نفى لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، كل الأنباء المتعلقة برحيله عن صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

العديد من التكهنات أثيرت مؤخرًا حول رغبة اللاعب في الرحيل عن برشلونة، وسط اهتمام من باريس سان جيرمان وبعض أندية الدوري الإنجليزي لضمه، وبالتحديد النادي الفرنسي الذي يعتبر الأكثر اهتمامًا به.

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ومن جانبه قال دي يونج قبل مواجهة فريقه أمام نابولي في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا: "هناك الكثير من الدخان حول مستقبلي، البعض يقول إنني أربح 40 مليون يورو في الموسم وهذا بعيد جدًا عن الواقع".

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وأضاف: "أنا سعيد جدًا في برشلونة، إنه نادي أحلامي وأتمنى أن أستمر معه لسنوات عديدة، ما يجب تغييره بالفعل هو سلوك الصحافة تجاه العديد من اللاعبين والمدربين بكتابة أشياء غير صحيحة".

وتابع: "أحيانًا أتعرض للانتقادات والبعض يصفني بأنني أقل من مستوى برشلونة، أعتقد أن الصحافة عليها أن تنتهي عن كتابة الأكاذيب المتعلقة بي".

ويطمح برشلونة في تحقيق نتيجة جيدة خلال مباراته خارج ملعبه أمام نابولي، غدًا، الأربعاء، بذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال قبل مباراة العودة على أرضه ووسط جماهيره، وذلك من أجل مواصلة المشوار نحو لقب أوروبي في ظل الموسم الصعب الذي يعاني منه النادي الكتالوني.

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