يبدو الأمريكي تود بويلي، مالك نادي تشيلسي، واثقًا من فوز فريقه اليوم على سانتياجو بيرنابيو، ملعب ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا؛ فوز ليس هينًا بل باكتساح على النادي الإسباني.
ويستقبل ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، فريق تشيلسي الإنجليزي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتحدث بويلي لقناة سكاي سبورتس قبل مواجهة اليوم وقال: "تشيلسي سيفوز 3-0".
وواصل المالك الأمريكي للنادي الإنجليزي "لدي إيمان كبير بفوزنا 3-0 الليلة. نراها عملية طويلة ولدينا كثير من العمل لننجزه. متشوقون للمستقبل المشرق".
وأقالت إدارة تشيلسي مدربها جراهام بوتر وأعادت لاعب الفريق ومدربه السابق فرانك لامبارد لتدريب الفريق. وكان تشيلسي قد بدأ الموسم الحالي بالألماني توماس توخيل مدربًا للفريق لكنه أقيل لسوء النتائج.
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