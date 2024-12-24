توقعات متشائمة بموعد افتتاح كامب نو.. وبرشلونة يسابق الزمن

متى يفتح أبوابه؟

تتواصل التكهنات بشأن الموعد النهائي لافتتاح ملعب كامب نو، معقل نادي برشلونة الإسباني، والذي يخضع لإصلاحات منذ مايو 2023.

ويخوض برشلونة مبارياته على الملعب الأولمبي "مونتجويك" منذ ذلك الحين، بينما تترقب الجماهير الكتالونية العودة إلى ملعبها التاريخي.

وكان برشلونة قد حدد موعدين للعودة إلى كامب نو، في نوفمبر الماضي ونهاية 2024، لكن الإصلاحات لم تنته حتى الآن.

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وذكرت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن "إيقاع أعمال التجديد في كامب نو يتباطأ خلال عطلة عيد الميلاد، إذ سيحصل العمال على بعض أيام الإجازة، وهناك من لن يعودوا حتى الثاني من يناير المقبل".

ونقلت عن مصادر داخلية بالنادي، إن "الأعمال ستتوقف بشكل كامل يومي 24 و25 ديسمبر، وكذلك في نهاية العام، يوم 31 ديسمبر".

وأضافت: "تمر الأسابيع ولا يزال موعد العودة إلى كامب نو غير واضح، التوقعات الأكثر تشاؤمًا تأتي من خارج الكيان، تشير إلى ما بعد الصيف المقبل".

ويسعى برشلونة جاهدًا لتجهيز الملعب لاستضافة المرحلة النهائية من دوري أبطال أوروبا، حيث طلب النادي تلبية الحد الأدنى من المتطلبات لإعادة الافتتاح في أقرب وقت ممكن.