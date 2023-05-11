توسلات وقبلات .. موقف غريب لرامون دياز وأندريه كارييو أمام مؤتمر نهائي كأس الملك

يبدو أن بعض جمهور الهلال السعودي وصل لحالة صعبة بعدما خسر فريقه المنافسة على كافة بطولات الموسم الجاري، ولم يبق أمامه إلا كأس خادم الحرمين الشريفين!
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الزعيم يلتقي بالوحدة غدًا الجمعة، في نهائي كأس الملك، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت الرياض.
المؤتمر الصحفي للقاء حضره الثنائي الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني، واللاعب البيروفي أندريه كارييو، وهنا كانت المقابلة الغريبة مع الإعلامي الرياضي إبراهيم الفريان..
الفريان وجه رسالته للمدرب الأرجنتيني قائلًا: "تريدني أموت؟ لا تحضر الكأس!"، ليرد عليه الأول مكتفيًا بالضحك وترديد: "لا .. لا".
أما مع اللاعب البيروفي، فظل الإعلامي الرياضي يتوسل إليه مرددًا: "الغد .. الغد، أرجوك"، واضعًا قبلة على رأسه، ليرد كارييو: "إن شاء الله".
جدير بالذكر أن الهلال خسر مؤخرًا نهائي دوري أبطال آسيا بالهزيمة أمام أوراوا ريد الياباني، بينما يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 49 نقطة، مبتعدًا عن الصدارة بـ13 نقطة مع بقاء له خمس مباريات فقط على نهاية الموسم.
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