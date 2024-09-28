بعد أنباء توسعة ملعب "الاتحاد" .. دومينوز بيتزا يعود للسخرية من خطط مانشستر سيتي!

السلسلة الشهيرة لا تتوقف عن السخرية من بطل إنجلترا!

عادت سلسلة مطاعم دومينوز بيتزا الشهيرة للسخرية من مانشستر سيتي عقب الأنباء عن خطط النادي لزيادة سعة ملعب "الاتحاد" الخاص به.

وفي الأيام الماضية، خرجت تقارير تشير إلى خطط من قبل إدارة النادي الإنجليزي لزيادة سعة المدرج الشمالي بملعب الفريق بداية من الموسم المقبل، ليرتفع إجمالي سعة الملعب إلى 60 ألف متفرج.

واستغل حساب "دومينوز" الخاص بالمملكة المتحدة على "X" الخبر ليواصل حملته الساخرة على سيتي وكتب: "سيكون الأمر مثل أن نكبر حجم علب البيتزا مع الحفاظ على حجم الطعام نفسه دون تغيير"، في إشارة إلى ضعف الحضور الجمهوري بالملعب والأجواء الجماهيرية التي تتعرض للانتقاد دوماً بسبب هدوئها مقارنة ببقية الملاعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وليست المرة الأولى التي يقرر حساب سلسلة مطاعم البيتزا الشهير السخرية من سيتي، إذ قام بنشر مجموعة من التغريدات للرد على محاكمة النادي الشهيرة، كما سبق وسخر من قميص النادي الثاني للموسم الحالي أيضاً.

واشتهر الحساب بأسلوبه الساخر الدعائي بتناول القضايا الرائجة في المجتمع والتي تحظى بإعجاب ومتابعة الجماهير لحصد التفاعل والترويج لنفسه على مدار السنوات الماضية.