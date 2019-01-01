توريس يبعث برسالته الأخيرة كلاعب كرة قدم

فيرناندو توريس نجم فريق ليفربول وتشيلسي السابق وفيسيل كوبي يتحدث في آخر تصريحاته قبل انتهاء مسيرته كلاعب.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب النجم الإسباني فيرناندو توريس لاعب فريق تشيلسي السابق وفيسيل كوبي الياباني عن امتنانه لكل من ساعده خلال مسيرته الكروية.

وقال توريس: "أحب أن أعبر عن امتناني لأكثر من سبب، لكن كذلك أريد أن أعبر عن الكثير من المشاعر بداخلي للعديد من الأفراد هنا في اليابان".

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وأضاف: "بداية من رئيس النادي الذي جاء لمدريد قبل عام وطلب مني القدوم لليابان وقام بكل ما في وسعه لأكون هنا، مرورًا بزملائي في الفريق الذين ساعدوني كثيرًا، حتى في ظل الخطر الذي كاد يهبط بنا في الموسم الماضي الجميع بقي على مستوى كبير من الإيجابية".

وأكمل :"لقد تعلمت من الجميع هنا وأتمنى أن يكون الجميع قد تعلم مني شيئًا، أتمنى أن أستطيع المضي قدمًا، رغم أنني أريد أن أظل مرتبطًا بهذا النادي حتى بعد رحيلي".

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واختتم: "شكري ممتد للجماهير التي حاولت الحضور، والتي لم تحصل على التذاكر، وبالطبع لعائلتي التي ساندتني دومًا وقدمت العون والمساعدة طوال الوقت".

جدير بالذكر أن توريس كان قد خاض مواجهته الأخيرة كلاعب كرة قدم اليوم عقب أن كان قد أعلن الاعتزال قبل أسابيع.