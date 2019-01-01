توريس: فضلت الاعتزال على العودة لأتلتيكو مدريد

تعرف على تصريحات توريس في مؤتمر اعتزاله اللعبة

أكد فيرناندو توريس، لاعب ساجان توسو، أنّ قرار اعتزاله كرة القدم جاء بسبب الإصابة رافضًا العودة إلى أتلتيكو مدريد دون تقديم الإضافة.

توريس انضم إلى توسو في 2018 ولكنّه لم يلعب سوى 13 مباراة فقط خلال الموسم الجاري من بينها 6 لقاءات بدأها أساسيًا.

وقال توريس في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لاعتزاله: "استمعت إلى جسدي ولم أعد قادرًا على الاستمتاع في الملعب ولذلك كان الأفضل لي الرحيل".

وتابع: "أشعر بالفخر لكل ما قدمته في مسيرتي الكروية وما قمت به لصالح الفرق التي لعبت لها أو الفرق التي لعبت ضدها كما أنني حصدت العديد من الألقاب وسعيد بذلك".

صاحب الـ 35 عامًا أشار إلى أنّه رفض العودة لأتلتيكو مدريد وهو غير قادر على تقديم الإضافة مشيرًا إلى أنّه لا يود أن يكون مجرد واجهة.

وأوضح: "ربما في المستقبل أعمل مجددًا في أتلتيكو، فهدفي هو العمل مدربًا ولكني بحاجة للدراسة والتعلم لكي أساعد الروخي بلانكوس مرة أخرى".

مسيرة لن تنسى للمهاجم الذهبي توريس في ملاعب كرة القدم♥🌟

(🖌🎨: @omomani ) pic.twitter.com/2O21k0S2fM — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 22, 2019

واختتم :"أتمنى أن أقدم أفضل ما لدي في المباريات المتبقية لي مع الدوري الياباني وأسجل المزيد من الأهداف. انا ممتن لكل إنسان ساعدني خلال مسيرتي الكروية وساهم في وصولي إلى هذه المكانة".

جدير بالذكر أنّ آخر مباراة للنينيو ستكون ضد فيسيل كوبي يوم 23 أغسطس المقبل.