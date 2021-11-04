توريس: صلاح الأفضل في العالم منذ سنوات وليس الآن فقط!

اعتبر أسطورة ليفربول فيرناندو توريس أن محمد صلاح هو أفضل لاعب بالعالم في آخر موسمين أو ثلاثة وليس فقط هذا العام، مبديًا سعادته الكبيرة بما وصل إليه الدولي المصري بعد بدايته المتواضعة في إنجلترا مع تشيلسي.

ويحظى صلاح ببداية استثنائية لهذا الموسم، حيث سجل 15 هدفًا في 14 مباراة بمختلف المسابقات، وكان سببًا رئيسيًا في كون ليفربول لم يُهزم حتى الآن، مما انعكس على الكثير من المطالبات بتحقيقه للقب الكرة الذهبية عن هذا العام.

وبالنسبة لتوريس، فإن ما قدمه الدولي المصري في أنفيلد على مدار السنوات الأخيرة يعتبر أسطوريًا بمعنى الكلمة وقد رد من خلاله على كل من شكك في قدراته بعد تجربته غير الموفقة مع تشيلسي جوزيه مورينيو.

ماذا قال توريس عن صلاح؟

وفي حديث صحفي، قال توريس "صلاح أفضل لاعب في العالم؟ 100%! أعتقد أنه ليس الأفضل فقط هذا العام، بل كان مذهلًا على مدار آخر موسمين أو ثلاثة".

كما أضاف "أنت دائمًا تتحدث عن البطولات الفردية عندما يحقق اللاعبون البطولات، لكنني أعتقد أن صلاح من أفضل لاعبين أو ثلاثة في العالم بالخمس أو الست سنوات الأخيرة، إنه لأمر مدهش كيف هو متسق".

وواصل توريس "يمكنك أن ترى كيف أنه يحطم كل الأرقام القياسية ويواصل تسجيل الأهداف، أنا سعيد للغاية لأجله".

ماذا قال توريس عن فترة صلاح مع تشيلسي؟

أما عن فترته في تشيلسي، قال توريس "نتحدث أحيانًا وأنا سعيد لأجله لأنني رأيته عندما أتى إلى إنجلترا وكيف كان الأمر صعبًا عليه، لكنه رجل رائع ويُظهر للعالم كل ما لديه الآن".

وتابع "كان مو زميلي في تشيلسي وكان الأمر صعبًا للغاية بالنسبة له في البداية، أنا سعيد للغاية لرؤيته على قمة العالم في اللحظة الراهنة، إنه يسجل من أجل المتعة وبات أحد أهم اللاعبين في العالم بالسنوات الأخيرة".

وأتم توريس حديثه بقوله "لقد استمتعت حقًا بمشاهدة مباريات ليفربول والثلاثي صلاح وماني وفيرمينو في الملعب، بصفتي مهاجم سابق، إنهم يصنعوا الإثارة حقًا".

كيف كانت فترة صلاح في تشيلسي؟

انضم صلاح إلى تشيلسي في شتاء 2014 قادمًا من بازل نظير 16.5 مليون يورو وبناء على طلب جوزيه مورينيو.

لكن فترته في البلوز لم تكن الأفضل، ففي عام قضاه داخل ستامفورد بريدج سجل هدفين خلال 19 مباراة، لتتم إعارته بعد ذلك إلى فيورنتينا ثم بيعه إلى روما.

ومن روما وصل صلاح إلى ليفربول نظير 40 مليون يورو، وخلال رحلته مع الريدز سجل 140 هدفًا بمختلف المسابقات.

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