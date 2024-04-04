هل تورط مع روبياليس والسعودية؟ كشف نتائج التحقيقات السرية حول نشاط حسابات جيرارد بيكيه

المدافع الكتالوني تحت نيران الاتهامات!

خلال الساعات الأخيرة، خضعت حسابات جيرارد بيكيه البنكية لمراقبة من وحدة المعلومات المركزية التابعة للحرس المدني الإسباني، للكشف عما إذا كانت هناك تحويلات قد تمت من أي من هذه الحسابات إلى حسابات خاصة برئيس الاتحاد الإسباني الأسبق، لويس روبياليس.

الثنائي متورطان في اتهامات بالفساد المالي وإساءة إدارة الحسابات المالية، على خلفية رعاية شركة "كوزموس" لبعض نشاطات الكرة في إسبانيا، وأبرزها بطولة السوبر الإسباني في المملكة العربيةا لسعودية.

تحصلت شركة "كوزموس" المملوكة لبيكيه على مبلغ يتجاوز 10 مليون يورو نظير تنظيم عقود بطولة كأس السوبر الإسباني.

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هذه المبالغ كشفت التحقيقات أن معظمها ذهب لتمويل شراء نادي أندورا المملوك في الوقت الراهن من قبل مدافع برشلونة الأسبق.

لكن جهة التحقيق خلصت في النهاية إلى أنه لم تتم أي تحويلات من أي حسابات بيكيه البنكية إلى حسابات مباشرة لروبياليس، وهذا ما ينفي الاتهامات إلى الآن، إلى حين صدور بيانات جديدة تخص هذه العمليات.