"تورط بسبب تصرفات كريستيانو رونالدو ومالكوم" .. مفاجأة في مصير رئيس لجنة الانضباط

ما هو مصير رئيس لجنة الانضباط والأخلاق؟..

SHAHID

بندر الحميداني رئيس لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، كان أحد أبطال القصة، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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سبب ذلك؛ هو أن "الانضباط" قررت إيقاف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، لمدة مباراة واحدة من "تلقاء نفسها"؛ بعد حركته التي اعتبرتها "مشينة وغير أخلاقية"، في ديربي الرياض أمام الشباب.

الحقيقة هي أن إيقاف رونالدو، جاء بعد العديد من الحركات المثيرة للجدل، التي قام بها اللاعب، والتي وصفتها الجماهير بـ"المشينة وغير الأخلاقية" أيضًا.

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نفس اللجنة أثارت الجدل؛ عندما لم توقع عقوبة ضد النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح الهلال؛ على الرغم من تقديم إدارة نادي الاتحاد شكوى ضده، بتهمة توجيهه حركة "مشينة" لجماهير العميد.

وفي ظل كل هذا الجدل.. أعلن الإعلامي الرياضي عبدالرحمن أباعود في تصريحات لبرنامج "دورينا غير"، رحيل الحميداني من منصبه، بنهاية الموسم الرياضي الحالي؛ وفقًا للمعلومات التي وصلت له.

أباعود شدد في تصريحاته، على أن قرار رحيل الحميداني، يأتي برغبة شخصية منه؛ قائلًا: "أتمنى بعد مغادرته، أن يتم تطبيق لائحة جديدة في الموسم الرياضي القادم؛ خاصة في قضايا الاعتماد على لقطات الفيديو من الناقل الرسمي أو الموبايل وغيره".