بعد توديعه جماهير الشباب .. تحول "غير متوقع" في مستقبل إيفر بانيجا!

مفاجأة جديدة في مستقبل الأرجنتيني إيفر بانيجا

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شهدت الساعات القليلة الماضية، تحول مفاجئ في مستقبل النجم الأرجنتيني إيفر بانيجا، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي.

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بانيجا البالغ من العمر 35 سنة، ودع جماهير الشباب، استعدادًا للعودة إلى فريقه الأسبق بوكا جونيورز الأرجنتيني، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024".

لكن.. الإعلامي الرياضي سزار لويس ميلو، فجّر مفاجأة من العيار الثقيل، عن توقف مفاوضات النجم الأرجنتيني مع إدارة بوكا جونيورز، منذ عدة أيام.

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ميلو كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، عن أن بعض "الاختلافات المالية" بين الطرفين؛ أدت إلى توقف الصفقة قبل إتمامها رسميًا.

وأعلن الإعلامي الرياضي، دخول نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني، في خط المفاوضات مع إيفر بانيجا؛ حيث قدّم "عرضًا اقتصاديًا" أفضل للاعب.

وأشار سيزار ميلو، إلى تقديم إدارة نيولز أولد بويز، عقدًا إلى بانيجا؛ لمدة موسمين بالإضافة إلى عام آخر اختياري، للحصول على توقيعه بشكل رسمي، في الشتاء الحالي.

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