توخيل ينفجر غضبًا بسبب لوكاكو: تسبب في صداع لا داعٍ له!

اندهش مدرب تشيلسي، توماس توخيل، من تصريحات روميلو لوكاكو الأخيرة حول عدم سعادته داخل ستامفورد بريدج، مشيرًا إلى أن الدولي البلجيكي جلب "ضوضاء" غير محبذة في النادي اللندني.

وكان لوكاكو قد صرح لشبكة سكاي سبورتس أنه غير سعيد في تشيلسي بسبب الطريقة التي يتبعها توماس توخيل، وأعرب عن رغبته في العودة لإنتر يومًا ما.

تشيلسي الآن يستعد لقمة كبرى أمام ليفربول، وفي المؤتمر الصحفي لم تتوقف الصحف عن السؤال حول حقيقة ما قاله لوكاكو وكيف يراه توخيل.

المدرب الألماني رد بقوله "سنتحدث مع لوكاكو خلف الأبواب المغلقة، أنا مندهش لأنني لا أراه غير سعيد، بل العكس تمامًا".

كما أضاف "يمكننا أن نأخذ بعض الوقت لفهم ما يحدث مع روميلو، فهذا لا يعكس موقفه اليومي في تشيلسي".

وواصل توخيل حديثه "نحن لا نحب ما قاله بالطبع، إنه يجلب ضوضاء لا نحتاجها، الأمر غير مفيد تمامًا".

وأتم مدافعًا عن لوكاكو "من السهل إخراج الأسطر من سياقها وتقصير جمل وجعلها العناوين الرئيسية ثم ندرك لاحقًا أنها لم تكن بالمعنى الذي قاله صاحبها".

الجدير بالذكر أن تشيلسي يحتل وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما نجح لوكاكو بتسجيل 7 أهداف خلال 18 مباراة هذا الموسم آخرها أمام برايتون بالجولة الماضية.