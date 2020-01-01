توخيل يكشف سبب عدم منحه نيمار شارة قيادة باريس سان جيرمان

قائد باريس سان جيرمان .. لماذا ليس نيمار؟

كشف توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان عن أسباب عدم حصول النجم البرازيلي نيمار على شارة قيادة نادي العاصمة الفرنسية.

نيمار في الوقت الحالي خارج قائمة قادة باريس سان جيرمان التي تضم على الترتيب ماركينيوس ثم كيمبيمبي ثم كيليان مبابي ثم كيلور نافاس وأخيرًا ماركو فيراتي

وحول ذلك، كشف توماس توخيل عن السبب وراء استبعاد نيمار من القائمة والذي جاء منطقيًا إلى حد كبير خاصة وأن الجميع يعرف شخصية النجم البرازيلي.

المزيد من الفرق

وقال توخيل: "لاعب مثل نيمار خو قائد على أرض الملعب بسبب لعبه وفعاليته، هو دائمًا مرشح لارتداء شارة القيادة، ولكن لدي خطط أخرى"

ومع ذلك، فإن مدرب باريس سان جيرمان توماس توخيل، لديه خطط أخرى للبرازيلي بأن يبعد النجم البرازيلي عن أي منصب قيادي حتى يحرره من الضغوطات.

وأضاف: "إنه ليس من بين القادة الخمسة لأنني لا أريده أن يكون لديه الكثير من الأشياء في ذهنه لكي لا يشتت انتباهه، إنه يتحمل مسؤوليته في أرض الملعب"

وتابع: "إنه فنان، إنه مبدع ولا أريده أن يتحمل ضغوطات ذلك. أفكر كثيرًا في الأمور المتعلقة بالمنظومة وأبحث في كل الحالات عن القرار الأكثر مثالية والأنسب"

بالفيديو | سون ينافس سواريز وصاحب المقصية التاريخية على جائزة بوشكاش

يذكر أن شارة قيادة باريس سان جيرمان بحثت عن ذراع جديد بداية من الموسم الحالي بعد رحيل تياجو سيلفا القائد منذ سنوات طويلة عن الفريق متجهًا إلى تشيلسي..