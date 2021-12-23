توخيل يغير وجهة نظره بشأن مستقبل زياش

أشارت تقارير صحفية إلى أن توماس توخيل، المدير الفني لنادي تشيلسي، يفكر في تغيير وجهة نظره بشأن مستقبل بعض لاعبي فريقه، وعلى رأسهم حكيم زياش وتيمو فيرنر.

وارتبط بعض لاعبي تشيلسي بالرحيل عن صفوف البلوز، بسبب خروجهم من حسابات المدير الفني الألماني، بالإضافة إلى نهاية عقودهم مع نهاية الموسم الحالي وعدم الوصول إلى أي اتفاق لتجديد العقد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "standard"، فإن توخيل يفكر في التراجع عن التخلي عن بعض لاعبيه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب الأوضاع الحالية، وينتظر حتى الصيف ليقرر قراره النهائي بشأن مستقبله.

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة الإنجليزية، فإن انتشار فيروس كورونا في إنجلترا، قد يدفع توخيل إلى الاحتفاظ بلاعبيه في الوقت الحالي خشية من إصابة البعض بالفيروس وعدم وجود أسماء قادرة على صناعة الفارق مع البلوز.

وفي سياق متصل أكدت الصحيفة أن هناك بعض الأسماء استقر توخيل على رحيلها في الشتاء، وعلى رأسها مالانج سار الذي قد يخرج على سبيل الإعارة، وكذلك الأمر سيحدث مع روس باركلي ولكن إصابة نجولو كانتي وكوفاسيتش قد تضطر المدرب الألماني إلى تغيير رأيه.

وحول أهداف تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، أكدت "standard"، أن جول كوندي مدافع إشبيلية هو الهدف الأول للمدرب الألماني، لتدعيم دفاع الفريق في ظل اقتراب رحيل أنطونيو روديجر الذي يرفض تجديد عقده مع الفريق.

الجدير بالذكر أن تشيلسي يحتل حاليًا المركز الثالث في ترتيب البريميرليج برصيد 38 نقطة، ويستعد لمواجهة أستون فيلا في الجولة التاسعة عشر مساء يوم الأحد المقبل.