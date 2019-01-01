توخيل يختار أفضل من دربهم في مسيرته

الألماني اختار 5 لاعبين

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

كشف المدير الفني الألماني، توماس توخيل، لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن أفضل فريق دربه في مسيرته التدريبية.

ويتولى الألماني مهمة الفريق الباريسي، حيث حقق معهم لقب كأس السوبر الفرنسية، ويقترب من حصد لقب الدوري الفرنسي وكذلك المنافسة على بطاقة ربع نهائي دوري الأبطال.

وسبق لتوخيل أن درب كلا من ماينز وبوروسيا دورتموند الألماني سابقاً، وسيلتقي اليوم مع ديجون في كأس فرنسا.

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وكان مبابي قد أكد سابقاً أن الألماني هو أفضل مدرب في مسيرته، ليعلق توخيل عن أفضل فريق دربه: "هذا سؤال خطر، لقد درب أوباميانج وعثمان ديميبلي، أوباميانج دائمًا في قلبي".

وتابع عن لاعبي باريس سان جيرمان: "مبابي غير اعتيادي، لكن كافاني ونيمار مازالا متواجدين، أنهم لاعبين رائعين، لذلك لا أفضل أن أقول هذا أفضل أو أفضل من".

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كما يرى أن مبابي سيكون نجمًا خاصًا ومازال لديه الكثير للتحسن: "حتى وإن كان من الصعب تصديق هذا".

وكان مبابي قد وصل إلى 50 هدفًا في الدوري الفرنسي، في مباراة أولمبيك نيم، كأصغر لاعب يحقق هذا الإنجاز.