توخيل يبدي تشاؤمه بشأن حالة مبابي

مبابي سيغيب عن مواجهة باريس سان جيرمان وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا

قال توماس توخيل إنه لا يتوقع أن يكون كيليان مبابي جاهزًا لمواجهة باريس سان جيرمان القادمة في دوري أبطال أوروبا مع أتالانتا.

ويلاقي نادي العاصمة الفرنسية نظيره أتالانتا مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدور ربع النهائي من أعرق المسابقات الأوروبية.

ويتحدث الجميع في باريس عن كيليان مبابي المصاب في كاحله والذي خضع لعملية جراحية بعد مباراة نهائي كأس فرنسا أمام سانت إتيان.

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وقبل المباراة الودية التي خاضها الفريق اليوم أمام سوشو استعدادًا لعودة دوري الأبطال، قال توخيل إن حالة مبابي موضع جدل لم يحسم بعد.

وأضاف: "بالنسبة لنا مبابي لا يزال موضع شك وموفقه لم يتحدد بعد، لكن النادي سيجتمع يوم السبت لإعادة تقييم وضعه وتحديد إمكانية مشاركته من عدمها"

وتابع: "الوقت أمامنا قصير، قصير جدًا، تحدثنا مع الطبيب اليوم وقررنا أن نلتقي مرة أخرى يوم السبت لمعرفة المرحلة التي يمر بها"

وأردف: "ما نريد أن نعرفه هو إذا كان من الممكن أن يكون على مقاعد البدلاء ضد أتالانتا أم لا، ولكن بالنسبة لي لا أتوقع ذلك"

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يذكر أن باريس سان جيرمان قد تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد نجاحه في إقصاء بوروسيا دورتموند من ثمن النهائي.