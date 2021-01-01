توخيل: لويس سواريز؟ حاولنا ضمه في باريس ولكن الآن لا أفكر فيه

أبرز ما جاء في مؤتمر توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

قال المدير الفني لنادي تشيلسي توماس توخيل إن مواجهة أتلتيكو مدريد ستكون صعبة للغاية وأمام خصم كبير، مؤكدًا أن التفكير في التعاقد مع لويس سواريز كان جزءًا من الماضي.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة المرتقبة بين أتلتيكو مدريد وتشيلسي في قمة إنجليزية إسبانية ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحول ذلك، أبدى المدير الفني الألماني حماسه لتخطي عقبة أتلتيكو مدريد والاستمرار في دوري أبطال أوروبا، وأبدى دهشته من السؤال حول لويس سواريز.

وقال توخيل في هذا السياق: "إنه اختبار كبير جسديًا وعقليًا، إنهم مجموعة ذات خبرة كبيرة، ونادٍ ذو خبرة كبيرة في دوري أبطال أوروبا خلال السنوات الماضية"

وأضاف: "أيضًا لديهم مدرب متمرس وصعب للعب ضده، إنه اختبار كبير وهذا ما نريده لأننا نأمل أن يبرز أفضل ما فينا، ومن أجل التأهل سنلعب كما اعتدنا وسنفعل ذلك بطريقتنا، وأيضًا هنن كذلك سيلعبون بطريقتهم"

وحول لويس سواريز قال إن الاهتمام بضمه في الصيف الماضي كان جزءًا من خطة نادي باريس سان جيرمان الذي كان في حاجة لمهاجم في هذا التوقيت ولا علاقة له بالتفكير في المهاجم الأوروجوياني في المستقبل.

وتابع: "في باريس سان جيرمان كنا نحتاج إلى مهاجم، سمعنا شائعات بأنه كان على وشك الرحيل عن برشلونة، ومن منا لا يهتم بالتعاقد مع أحد أفضل المهاجمين في تاريخ كرة القدم العالمية وحاضرها"

وأردف: "لقد جربنا حظنا ولم نحقق المراد في نهاية الأمر، سواريز قرر البقاء في إسبانيا، والانتقال إلى أتلتيكو مدريد، وفي وقت قصير أثبت كفاءته، هو مهاجم بالفطرة، مولود ليلعب في هذا المركز ويحرز الأهداف، ولديه عقلية معينة لا يتمتع بها سوى المهاجمين"

وأكد: "ما بينه وبين جماهير البلوز؟ أنا لست منخرطًا في تاريخه مع تشيلسي وبالنسبة ل ، ليس من الجيد أبدًا النظر بعيدًا جدًا في الماضي. نحن نتطلع فقط إلى الأمام".

الدوري الإنجليزي | تشيلسي يتعادل أمام وولفرهامبتون في أولى مباريات توخيل

يذكر أن أول مباراة لتوخيل في البريميرليج لم تكن موفقة كما أراد، حيث سقط تشيلسي في فخ التعادل السلبي دون أهداف أمام ضيفه وولفرهامبتون في مباراة استضافها ملعبه ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن ليستمر في نزيف النقاط، ولكنه منذ ذلك الحين بدأ في سلسلة انتصارات وتصحيح للمسار.