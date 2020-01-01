توخيل: عودة كافاني تمنحنا التفوق أمام بروسيا دورتموند

المدرب الألماني سعيد ببقاء مهاجمه المخضرم

هنأ المدرب الألماني توماس توخيل مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لاعبه إيدنسون كافاني على عودته الرائعة على حد وصفه مع الفريق.

كافاني الذي ينتهي عقده نهاية الموسم مع باريس سان جيرمان الفرنسي، كان من المنتظر خروجه من فريق العاصمة في الانتقالات الشتوية ولكن الأمر لم يتم، ليشارك مع الفريق من جديد بعد فترة غياب ويسجل الهدف الرابع لفريقه في مباراة ليون أمس في الدوري، في المباراة التي انتعت برباعية مقابل هدفين.

وقال توخيل في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "من الرائع عودته كافاني مقاتل، اعتقد أن تشتته في خطوته المقبلة كان سبب غيابه هنا ولكن هو معنا وباقي حتى نهاية الموسم".

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وأضاف: "أعلم أنه راحل في نهاية الموسم لكننا نحتاجه بشدة وسنشركه معنا فيما تبقى له مع الفريق لدينا مباراة صعبة للغاية أمام بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، وكافاني لديه الخبرات لدعمنا في هذه المباراة".

اللاعب الأوروجوياني سجل هدفه الثالث في الدوري والسادس له هذا الموسم في كل المسابقات التي شارك بها.

على نفس الصعيد أكد ماركو فيراتي زميل كافاني في الفريق أنه لا كبير ذو قدرات كبيرة سيساعدنا على عبور دورتموند في دور الـ16 من دوري الأبطال.

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فيراتي شدد على صعوبة المباراة ويرى أن فريقه سيعاني لكن الغلبة ستكون لهم في نهاية الأمر.

واختتم: "لا يوجد فريق أقوى مننا في دوري الأبطال حتى وإن كانت المباريات صعبة ولا يوجد لها مقاييس، سنركز في الأبطال وضعنا في الدوري بأمان الآن".

يذكر أن باريس سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 61 نقطة بفارق 12 نقطة عن صاحب المركز الثاني مارسيليا.